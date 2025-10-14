Sernauto rebaja sus previsiones de facturación en 2025 con un 2 % menos de ingresos

Madrid, 14 oct (EFECOM).- La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha rebajado sus previsiones de facturación para este año, en el que los ingresos caerán un 2 % interanual y el número de empleados se reducirá un 1 %.

Así lo ha trasladado Sernauto tras la reunión el pasado viernes de su junta directiva, en la que los proveedores de automoción resaltaron que 2025 será el segundo año consecutivo con menores ingresos y empleos, en parte porque las "grandes inversiones" destinadas a la electrificación "no se están rentabilizando al ritmo deseado".

En un comunicado, Sernauto, que genera más de 325.000 empleos directos e indirectos en España, ha insistido en que la demanda de esta tecnología "no está respondiendo tal y como se esperaba en el mercado europeo".

Ante esta situación, la junta directiva de Sernuto ha urgido al Gobierno a poner en marcha el Plan Auto 2030, promovido por Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) con apoyo del Ministerio de Industria, con medidas firmes y concretas para apoyar la industria de automoción.

El presidente de la asociación, Javier Pujol, ha destacado que España es el noveno productor mundial y tiene una industria de automoción puntera "fruto, entre otras razones, a una sólida industria de componentes de automoción".

"Estamos hablando de empleos estables y de calidad repartidos por toda la geografía española, pero sobre todo de futuro. Por ello, es el momento de apoyar un sector innovador y competitivo que garantiza el progreso y el bienestar social si no queremos perder todo lo conseguido durante décadas", ha afirmado Pujol.

El presidente de Sernauto ha recalcado que, "ante la inacción de las instituciones europeas, en España se debe apoyar a los proveedores de automoción para que sigan innovando y sigan siendo competitivos para la atracción de nuevos proyectos industriales procedentes de otras regiones".

Durante la reunión también se ratificaron como nuevos vicepresidentes a Ricardo Olalla, vicepresidente de Ventas de Soluciones de Movilidad de Bosch España; Benito Tesier, director general de Brembo; y Mireia Arroyo, directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de Gestamp. EFECOM