Espana agencias

Sernauto rebaja sus previsiones de facturación en 2025 con un 2 % menos de ingresos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 14 oct (EFECOM).- La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha rebajado sus previsiones de facturación para este año, en el que los ingresos caerán un 2 % interanual y el número de empleados se reducirá un 1 %.

Así lo ha trasladado Sernauto tras la reunión el pasado viernes de su junta directiva, en la que los proveedores de automoción resaltaron que 2025 será el segundo año consecutivo con menores ingresos y empleos, en parte porque las "grandes inversiones" destinadas a la electrificación "no se están rentabilizando al ritmo deseado".

En un comunicado, Sernauto, que genera más de 325.000 empleos directos e indirectos en España, ha insistido en que la demanda de esta tecnología "no está respondiendo tal y como se esperaba en el mercado europeo".

Ante esta situación, la junta directiva de Sernuto ha urgido al Gobierno a poner en marcha el Plan Auto 2030, promovido por Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) con apoyo del Ministerio de Industria, con medidas firmes y concretas para apoyar la industria de automoción.

El presidente de la asociación, Javier Pujol, ha destacado que España es el noveno productor mundial y tiene una industria de automoción puntera "fruto, entre otras razones, a una sólida industria de componentes de automoción".

"Estamos hablando de empleos estables y de calidad repartidos por toda la geografía española, pero sobre todo de futuro. Por ello, es el momento de apoyar un sector innovador y competitivo que garantiza el progreso y el bienestar social si no queremos perder todo lo conseguido durante décadas", ha afirmado Pujol.

El presidente de Sernauto ha recalcado que, "ante la inacción de las instituciones europeas, en España se debe apoyar a los proveedores de automoción para que sigan innovando y sigan siendo competitivos para la atracción de nuevos proyectos industriales procedentes de otras regiones".

Durante la reunión también se ratificaron como nuevos vicepresidentes a Ricardo Olalla, vicepresidente de Ventas de Soluciones de Movilidad de Bosch España; Benito Tesier, director general de Brembo; y Mireia Arroyo, directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de Gestamp. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

FMI mantiene previsión moderada y advierte riesgos fiscales y comerciales en Latinoamérica

Infobae

El FMI dice que los aranceles de Trump a China señalan que la incertidumbre "sigue aquí"

Infobae

Seguimientos masivos en la huelga convocada en Bergé Marítima en cuatro puertos

Infobae

Lecornu anuncia la suspensión de la contestada reforma de las pensiones hasta 2028

Infobae

El FMI eleva su previsión de crecimiento de la economía mexicana hasta el 1 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos insiste en que

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

El Supremo rechaza la renuncia del abogado de Ábalos y mantiene la declaración del exministro: considera que actuó “en fraude de ley”

El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: “Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

Ayuso responde al “tono machito” de Sánchez y reitera su rechazo al registro de médicos objetores del aborto

ECONOMÍA

Los sindicatos amenazan con convocar

Los sindicatos amenazan con convocar la primera huelga de funcionarios de “la era Sánchez” en diciembre si no se aprueba la subida salarial

España vuelve a liderar el crecimiento económico: el FMI eleva su previsión para 2025 al 2,9%, por encima del Gobierno y de la zona euro

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 14 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Gobierno convertirá ocho antiguas cárceles en 1.332 viviendas públicas

DEPORTES

‘El Langui’ logra oro y

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”