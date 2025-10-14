Seguimientos masivos en la huelga convocada en Bergé Marítima en cuatro puertos

Madrid, 14 oct (EFECOM).- La Coordinadora de Trabajadores de los Puertos asegura que han registrado un seguimiento cercano al 100 % en la huelga convocada entre los trabajadores del Grupo Bergé en cuatro puertos (Barcelona, Bilbao, Avilés y Gijón) en protesta por la "externalización" y "precarización" del empleo.

Fuentes de la Coordinadora han explicado a EFE que las distintas autoridades portuarias establecieron unos servicios mínimos que consideran abusivos pero el seguimiento ha sido prácticamente del 100 % entre los trabajadores no incluidos en esos servicios mínimos.

La protesta ha afectado a las operaciones de estiba y desestiba y ha provocado acumulaciones de barcos en las entradas y salidas de los puertos, según la misma fuente.

Los paros, que seguirán este viernes, así como el lunes, miércoles y viernes de la semana siguiente (20, 22 y 24 de octubre), se transformarán en indefinidos a partir de la tercera semana, es decir, desde el 27 de octubre.

Los convocantes exigen el fin de la externalización y la subrogación de aquellos trabajadores que hasta la fecha prestaban servicios bajo contratas y Empresas de Trabajo Temporal (ETT), además de la mejora "inmediata" de sus condiciones laborales mientras se materializa la integración en la plantilla de Bergé Marítima. EFECOM