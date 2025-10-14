Espana agencias

Seguimientos masivos en la huelga convocada en Bergé Marítima en cuatro puertos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 14 oct (EFECOM).- La Coordinadora de Trabajadores de los Puertos asegura que han registrado un seguimiento cercano al 100 % en la huelga convocada entre los trabajadores del Grupo Bergé en cuatro puertos (Barcelona, Bilbao, Avilés y Gijón) en protesta por la "externalización" y "precarización" del empleo.

Fuentes de la Coordinadora han explicado a EFE que las distintas autoridades portuarias establecieron unos servicios mínimos que consideran abusivos pero el seguimiento ha sido prácticamente del 100 % entre los trabajadores no incluidos en esos servicios mínimos.

La protesta ha afectado a las operaciones de estiba y desestiba y ha provocado acumulaciones de barcos en las entradas y salidas de los puertos, según la misma fuente.

Los paros, que seguirán este viernes, así como el lunes, miércoles y viernes de la semana siguiente (20, 22 y 24 de octubre), se transformarán en indefinidos a partir de la tercera semana, es decir, desde el 27 de octubre.

Los convocantes exigen el fin de la externalización y la subrogación de aquellos trabajadores que hasta la fecha prestaban servicios bajo contratas y Empresas de Trabajo Temporal (ETT), además de la mejora "inmediata" de sus condiciones laborales mientras se materializa la integración en la plantilla de Bergé Marítima. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

FMI mantiene previsión moderada y advierte riesgos fiscales y comerciales en Latinoamérica

Infobae

El FMI dice que los aranceles de Trump a China señalan que la incertidumbre "sigue aquí"

Infobae

Lecornu anuncia la suspensión de la contestada reforma de las pensiones hasta 2028

Infobae

El FMI eleva su previsión de crecimiento de la economía mexicana hasta el 1 % en 2025

Infobae

GM asume que perderá 1.600 millones en trimestre por política fiscal sobre coche eléctrico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos insiste en que

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

El Supremo rechaza la renuncia del abogado de Ábalos y mantiene la declaración del exministro: considera que actuó “en fraude de ley”

El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: “Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

Ayuso responde al “tono machito” de Sánchez y reitera su rechazo al registro de médicos objetores del aborto

ECONOMÍA

Los sindicatos amenazan con convocar

Los sindicatos amenazan con convocar la primera huelga de funcionarios de “la era Sánchez” en diciembre si no se aprueba la subida salarial

España vuelve a liderar el crecimiento económico: el FMI eleva su previsión para 2025 al 2,9%, por encima del Gobierno y de la zona euro

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 14 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Gobierno convertirá ocho antiguas cárceles en 1.332 viviendas públicas

DEPORTES

‘El Langui’ logra oro y

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”