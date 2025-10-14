Espana agencias

PP reprocha a Sánchez hablar de "cumplir la ley" con el aborto cuando "indulta corruptos": "Tiene más cara que espalda"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "más cara que espalda" al exigir a la Comunidad que envíe el registro de objetores del aborto.

"Me resulta bastante chocante, por no decir que tiene más cara que espalda", ha lanzado Alfonso Serrano a los medios de comunicación durante una visita a Las Rozas junto a su alcalde, José de la Uz.

Este martes Pedro Sánchez reclamaba ha afirmado que se exigirá a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla la ley y haga el registro de objetores. Ha apelado además al PP para que se lo reclame.

Serrano ha cargado contra esta reclamación de "cumplir la ley" cuando el Ejecutivo central ha "indultado corruptos", ha "amnistiado golpistas", es "incapaz de garantizar el cumplimiento de las leyes para proteger a las mujeres" pero ahora da "lecciones a la Comunidad de Madrid".

"Esto no es más que una cortina de humo por parte de un Gobierno que lo que busca es que no se hable de sus problemas judiciales o la debilidad de un Gobierno de no sacar nada adelante", ha planteado al tiempo que ha recalcado como Ayuso que en Madrid no se va "a perseguir a ningún médico" ni a "haber listas negras" porque se va a "proteger siempre el derecho constitucional a la objeción de conciencia".

