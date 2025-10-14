Piden dos años de cárcel para una madre y un hijo juzgados en Ourense por lesiones a la hija menor de la mujer

El Ministerio Fiscal ha solicitado dos años de prisión para una madre y su hijo por un supuesto delito de lesiones después de que la hija menor de la progenitora interpusiese una denuncia tras un altercado en el que sufrió un traumatismo en la mano derecha.

Al juicio, celebrado este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, han acudido la madre y el hermano de la víctima (ambos acusados), así como el padre de la denunciante y su tía en calidad de testigos. En él, la víctima se ha negado a declarar.

Según el escrito fiscal, el 16 de septiembre de 2023 se inició una discusión entre madre e hija dentro de su domicilio, en la que la acusada "asestó una bofetada" a la menor, que en el momento de los hechos tenía 13 años, provocando su caída al suelo. Asimismo, su hermano intervino en la pelea "arrastrándola por el suelo", llegando la víctima a golpearse el brazo contra una puerta y sufriendo "policontusiones, dorsalgia y traumatismo en la mano derecha".

VERSIÓN DE LOS ACUSADOS

En relación a los hechos, la madre ha declarado que, antes de producirse la pelea, había descubierto una caja de cigarillos y varios vápers en la mochila de su hija mientras esta dormía y había esperado a que se despertase para preguntarle.

De acuerdo con su testimonio, cuando esta se despertó "empezó a discutir y a reírse", a lo que la madre respondió castigándola. Es entonces cuando la víctima, según ha relatado su madre, comenzó a pegarle y a morderle los brazos, llegando incluso a propinarle un puñetazo en la garganta.

Asimismo, la acusada ha testificado que cuando su hija intentó fugarse de casa después de recibir el castigo, ella intentó frenarla interponiéndose entre la víctima y la puerta, pero esta continuó pegándole. Entonces, en un momento dado, y "adivinando el golpe", la madre agachó la cabeza provocando que la menor se golpease el brazo contra la puerta de la vivienda.

Un relato que ha sido defendido también por el hermano de la víctima, quien ha declarado que, en el momento de los hechos, se despertó tras escuchar gritos, presenció entonces lo relatado por su madre e intervino para separarlas trasladando después, ayudado por su tía, a su hermana a la habitación de esta "para que se tranquilizase".

TESTIMONIO DE TESTIGOS

Por su parte, la hermana de la acusada y tía de la denunciante, que llegó al domicilio tras la discusión y ayudó al hermano de la joven a trasladarla a su habitación, ha corroborado lo declarado por ambos acusados, explicando que la menor "es muy impulsiva" y que en estos casos "no la puedes controlar".

En esta línea, también su madre ha recalcado que cuando su hija "se pone muy nerviosa, se lesiona ella misma", por lo que "empezó a darse golpes contra el suelo". "No es una niña que sepa controlar sus emociones", ha añadido la acusada.

El padre de la menor, divorciado de la madre y que ya no mantiene relación con ninguno de los dos acusados, ha sido citado a declarar y ha explicado que fue él quien trasladó a su hija a Urgencias después de que esta insistiese en llamarlo tras lo ocurrido. "Ella dijo que tuvo una discusión con su madre y con su hermano y que se agredieron mutuamente, eso entendí yo", ha añadido.

ALEGATO DE LAS PARTES

Por su parte, el letrado de la defensa ha solicitado sentencia absolutoria para ambos acusados, incidiendo en que la actuación maternal "se encuadra dentro de los límites de la autoridad parental", ante una "situación de convivencia compleja".

Asimismo, ha recalcado que la víctima había actuado ante la consideración de que su madre y su hermano "obstaculizan la relación con su padre".

Sin embargo, Fiscalía ha insistido en que el relato de los acusados "resulta incompatible" con los informes médicos ya que la víctima "debería tener golpes en los nudillos o algún dedo fracturado", en lugar de "un golpe en la muñeca" o de "policontusiones".

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión para ambos acusados, así como una indemnización solidaria de 2.195 euros por las lesiones y de 658,81 euros al Sergas por gastos de asistencia.