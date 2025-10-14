Espana agencias

MM reivindica al Gobierno por haber "liderado la presión internacional" en Gaza y ve alto al fuego un "primer paso"

Por Newsroom Infobae

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reivindicado al Gobierno de España por haber "liderado la presión internacional" contra la ofensiva en la Franja de Gaza y entiende que el alto al fuego es un "primer paso" para resolver un conflicto enquistado desde hace más de un siglo.

"Yo estoy orgullosa de una ciudadanía que le ha marcado el rumbo al Gobierno de España en un proceso de paz, que es el primer paso, no es suficiente, pero es el primer paso. Me gusta que se nos reconozca en el exterior de esa forma", ha celebrado la portavoz en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, al ser preguntada por si estaba orgullosa de la foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre en Egipto donde se ha firmado el acuerdo de paz.

Sitúa Bergerot al Gobierno de España como cabeza de "muchos países en Europa" que se han ido sumando a lo que iba planteando el Gobierno. En este punto ha sacado pecho del Ministerio de Sanidad que lidera su compañera de partido Mónica García que ha realizado cinco misiones para atraer a niños que necesitan tratamientos oncológicos desde Palestina y que allí "con los hospitales bombardeados no podían ser atendidos".

A renglón seguido, ha subrayado el papel de la "lucha del pueblo palestino" junto a la presión internacional y ciudadana como germen del "punto inicial del proceso de paz", que ha llevado a "imágenes muy conmovedoras" como los habitantes de Gaza que "iban entrando nuevamente en su tierra".

"Para que este alto al fuego sea de verdad una paz duradera y justa. Y eso pasa porque se acabe el apartheid, porque se acabe la ocupación y por que se garanticen los derechos políticos de los palestinos", ha rematado.

