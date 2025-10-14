Los sindicatos llaman a concentrarse mañana en los centros de trabajo por Palestina

Madrid, 14 oct (EFECOM).- Los sindicatos CCOO y UGT llaman a todos los trabajadores a concentrarse mañana, 15 de octubre, en sus centros de trabajo, tanto públicos como privados, para exigir "el fin del genocidio en Palestina y una paz justa y duradera".

Ambos sindicatos registraron en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de tres paros parciales de dos horas cada uno (que comenzarán a las 02:00 horas, a las 10:00 horas y a las 17:00 horas) en el marco de las movilizaciones en apoyo a Palestina.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, asistirán a la concentración que tendrá lugar frente a la puerta del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Más de 500 secciones sindicales y comités de empresa y medio centenar de organizaciones sociales y sindicales se han sumado a este "llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos del pueblo palestino".

Con estos "paros de cobertura" los sindicatos proporcionan a los trabajadores el amparo legal para asistir a los actos (asambleas, concentraciones o movilizaciones) que en cada empresa se considere hacer.

"El mundo del trabajo, el mundo de los sindicatos, desde la realidad de los centros de trabajo, hay que decir también basta ya, fin al genocidio, stop al genocidio en Gaza y en Palestina", aseguraba el día que registraron los paros el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Los trabajadores, añadía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, "queremos que se visualice nuestra solidaridad con Palestina". "Hay que darle una dimensión laboral".

En un manifiesto conjunto que será leído en los actos de mañana, los sindicatos convocantes denuncian "la ocupación ilegal de territorios palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania", así como "la usurpación de bienes palestinos".

Asimismo, reivindican la necesidad de que la paz se imponga en un Estado palestino viable, soberano y reconocido internacionalmente.

En concreto, reclamarán que el alto el fuego anunciado sea permanente y verificable, que se garantice el acceso inmediato de ayuda humanitaria a la población palestina y que la reconstrucción de Gaza se oriente a los intereses y necesidades de su pueblo, evitando la especulación extranjera.

Asimismo, piden que el control de Gaza por parte del Estado Palestino se establezca en un marco temporal concreto y la retirada inmediata de las tropas israelíes de todos los territorios palestinos, incluidos los asentamientos ilegales.

A juicio de UGT y CCOO, es necesaria la suspensión y posterior revisión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, la aplicación de medidas contra las empresas que se lucran de los asentamientos ilegales en Cisjordania y la prohibición efectiva del comercio de armas con Israel.

La puesta en marcha de planes urgentes de cooperación para Palestina por parte de todas las administraciones públicas —locales, autonómicas y estatales— es otro de los reclamos de ambos sindicatos, así como la investigación y enjuiciamiento de las personas y organizaciones responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Estos paros se suman a una jornada de movilizaciones convocadas por otras organizaciones, como CGT o el Sindicato de Estudiantes, que han convocado una huelga general "contra el genocidio y el apartheid del pueblo palestino" y varias manifestaciones en diferentes ciudades. EFECOM