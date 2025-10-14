Espana agencias

Los sindicatos llaman a concentrarse mañana en los centros de trabajo por Palestina

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 14 oct (EFECOM).- Los sindicatos CCOO y UGT llaman a todos los trabajadores a concentrarse mañana, 15 de octubre, en sus centros de trabajo, tanto públicos como privados, para exigir "el fin del genocidio en Palestina y una paz justa y duradera".

Ambos sindicatos registraron en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de tres paros parciales de dos horas cada uno (que comenzarán a las 02:00 horas, a las 10:00 horas y a las 17:00 horas) en el marco de las movilizaciones en apoyo a Palestina.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, asistirán a la concentración que tendrá lugar frente a la puerta del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Más de 500 secciones sindicales y comités de empresa y medio centenar de organizaciones sociales y sindicales se han sumado a este "llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos del pueblo palestino".

Con estos "paros de cobertura" los sindicatos proporcionan a los trabajadores el amparo legal para asistir a los actos (asambleas, concentraciones o movilizaciones) que en cada empresa se considere hacer.

"El mundo del trabajo, el mundo de los sindicatos, desde la realidad de los centros de trabajo, hay que decir también basta ya, fin al genocidio, stop al genocidio en Gaza y en Palestina", aseguraba el día que registraron los paros el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Los trabajadores, añadía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, "queremos que se visualice nuestra solidaridad con Palestina". "Hay que darle una dimensión laboral".

En un manifiesto conjunto que será leído en los actos de mañana, los sindicatos convocantes denuncian "la ocupación ilegal de territorios palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania", así como "la usurpación de bienes palestinos".

Asimismo, reivindican la necesidad de que la paz se imponga en un Estado palestino viable, soberano y reconocido internacionalmente.

En concreto, reclamarán que el alto el fuego anunciado sea permanente y verificable, que se garantice el acceso inmediato de ayuda humanitaria a la población palestina y que la reconstrucción de Gaza se oriente a los intereses y necesidades de su pueblo, evitando la especulación extranjera.

Asimismo, piden que el control de Gaza por parte del Estado Palestino se establezca en un marco temporal concreto y la retirada inmediata de las tropas israelíes de todos los territorios palestinos, incluidos los asentamientos ilegales.

A juicio de UGT y CCOO, es necesaria la suspensión y posterior revisión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, la aplicación de medidas contra las empresas que se lucran de los asentamientos ilegales en Cisjordania y la prohibición efectiva del comercio de armas con Israel.

La puesta en marcha de planes urgentes de cooperación para Palestina por parte de todas las administraciones públicas —locales, autonómicas y estatales— es otro de los reclamos de ambos sindicatos, así como la investigación y enjuiciamiento de las personas y organizaciones responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Estos paros se suman a una jornada de movilizaciones convocadas por otras organizaciones, como CGT o el Sindicato de Estudiantes, que han convocado una huelga general "contra el genocidio y el apartheid del pueblo palestino" y varias manifestaciones en diferentes ciudades. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

FMI mantiene previsión moderada y advierte riesgos fiscales y comerciales en Latinoamérica

Infobae

El FMI dice que los aranceles de Trump a China señalan que la incertidumbre "sigue aquí"

Infobae

Seguimientos masivos en la huelga convocada en Bergé Marítima en cuatro puertos

Infobae

Lecornu anuncia la suspensión de la contestada reforma de las pensiones hasta 2028

Infobae

El FMI eleva su previsión de crecimiento de la economía mexicana hasta el 1 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos insiste en que

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

El Supremo rechaza la renuncia del abogado de Ábalos y mantiene la declaración del exministro: considera que actuó “en fraude de ley”

El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: “Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

Ayuso responde al “tono machito” de Sánchez y reitera su rechazo al registro de médicos objetores del aborto

ECONOMÍA

Los sindicatos amenazan con convocar

Los sindicatos amenazan con convocar la primera huelga de funcionarios de “la era Sánchez” en diciembre si no se aprueba la subida salarial

España vuelve a liderar el crecimiento económico: el FMI eleva su previsión para 2025 al 2,9%, por encima del Gobierno y de la zona euro

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 14 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Gobierno convertirá ocho antiguas cárceles en 1.332 viviendas públicas

DEPORTES

‘El Langui’ logra oro y

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”