Lecornu asegura que el déficit público francés estará por debajo del 5 % del PIB en 2026

Por Newsroom Infobae

París, 14 oct (EFECOM).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este martes que "en todos los casos" el déficit público del país cerrará por debajo del 5 % del PIB en 2026 "una vez terminada la discusión parlamentaria" del Presupuesto.

En su discurso de política general ante la Asamblea Nacional francesa, el jefe de Gobierno afirmó que tiene la intención de cumplir en 2025 con el objetivo de un déficit del 5,4 % del PIB. EFECOM

EFE

