La CNMC aborda con Red Eléctrica y empresas el estado del sistema tras cambios de tensión

Madrid, 14 oct (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mantenido en las últimas horas varias reuniones con Red Eléctrica y representantes de empresas del sector eléctrico, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, para abordar la situación del sistema eléctrico tras las variaciones de tensión reportadas la semana pasada.

La CNMC ha explicado en un comunicado que en estas reuniones han participado su presidenta, Cani Fernández; el vicepresidente, Ángel García Castillejo, y la directora de Energía, Rocío Prieto, en una serie de reuniones en las que también han participado el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), UNEF y APPA Renovables.

Estas reuniones se producen después de que el pasado miércoles Red Eléctrica urgiera a la CNMC a aprobar modificaciones para reforzar el sistema eléctrico, tras haber detectado "variaciones bruscas de tensión" en el sistema que podían tener "impacto en la seguridad del suministro".

A través de la propuesta de Red Eléctrica para reforzar el sistema ante "el posible impacto en su estabilidad", la CNMC acordó el pasado miércoles "por urgencia" el trámite de información pública sobre esa propuesta.

Según el regulador, estos encuentros han permitido escuchar de primera mano las observaciones y propuestas del sector sobre la situación relativa a la seguridad del suministro y a la estabilidad del sistema.

La CNMC plantea que las medidas que se adopten sean excepcionales y temporales y, una vez finalizado el trámite de audiencia, la CNMC valorará las observaciones recibidas para, en su caso, aprobar la modificación, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

El regulador continuará supervisando el sistema y el impacto de estas medidas, en el marco de sus funciones, como viene haciendo de forma habitual.

Con estos encuentros, la CNMC reivindica que sigue reforzando "su compromiso con la transparencia, el diálogo institucional y la participación del sector en la toma de decisiones regulatorias que afectan al funcionamiento y la seguridad del sistema eléctrico". EFECOM