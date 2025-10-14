Espana agencias

La Audiencia de Madrid declara el sobreseimiento del caso del actor Juanjo Ballesta por agresión sexual

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento de la causa abierta por un juzgado de Parla contra el actor Juanjo Ballesta por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual ocurrido en julio de 2023.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados dan por concluida la causa al no formularse acusación por parte del Ministerio Fiscal ni por querellante particular dispuesto a sostenerla.

"En virtud del principio acusatorio que rige el proceso penal y la falta de indicios consistentes de que los hechos pudieran revestir carácter de delito, atendidas las razones expuestas en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal que se dan por reproducidas, procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones", declaran los magistrados.

La decisión de la Audiencia llega después de que la jueza de Instrucción de Parla que llevó el caso acordara su archivo el pasado mes de marzo. La magistrada determinó que "de lo actuado no se deduce la existencia de indicios racional alguno de criminalidad" frente al actor ni frente al otro investigado.

Ballesta siempre ha defendido en el procedimiento su inocencia y mantenía que no conocía de nada a la denunciante. En el marco de la instrucción, su abogada, la letrada Beatriz Uriarte del despacho Ospina Abogados, solicitó el archivo de las actuaciones ante las contradicciones de la perjudicada.

La denunciante sostenía que el popular actor que dio vida a 'El Bola' y otro hombre la agredieron sexualmente en esta localidad madrileña en días diferentes. En el caso de Ballesta, los hechos se habrían producido el 20 de julio de 2023 en una acera tras acudir a un banco a sacar dinero.

La mujer estuvo doce días ingresada en un hospital psiquiátrico tras los hechos y fueron los facultativos de este centro quienes interpusieron la denuncia tras conocer lo supuestamente sucedido durante varios días.

En la instrucción, las psiquiatras descartaron que lo manifestado por la víctima fuera fruto de la esquizofrenia que padece y desecharon la hipótesis de que sean delirios sufridos como consecuencia de la descompesación que padecía por el consumo de tóxicos.

CONTRADICCIONES

En el auto de archivo, la jueza recordaba que la víctima "arrastra dificultades y problemas de salud mental desde hace muchos años, habiendo sido diagnosticada de esquizofrenia paranoide".

Trajo a colación documentación que consta en la causa en la que se recoge que el 12 de julio de 2023 la víctima perdió su medicación y que en "esa fecha llevaba días sin tomarla, siendo este día muy próximo al día en que, según ella, ocurrieron los hechos y desde el punto de vista Médico Forense resulta verosímil que la mujer presentase alterada sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos".

Por ello, la magistrada destacaba que "no se puede descartar la posibilidad de que se trate de fabulaciones o pseudofabulaciones" y agrega que, "si bien no puede hablarse de una falsedad consciente, concurren en el presente caso motivos para considerar que los hechos puedan ser a consecuencia de sus problemas de salud mental, la falta de medicación y el consumo de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas que ella misma reconoció".

Insistía en que es evidente que "se han producido alteraciones muy relevantes en sus declaraciones y no ha sido siquiera persistente en aspectos esenciales, llegando a afirmar, incluso, que cuando se encontraba en el domicilio de uno de los investigados había sido agredida sexualmente por más varones".

