La asociación de minoritarios del Sabadell insta a BBVA a retirarse si no alcanza el 50 %

Barcelona, 14 oct (EFECOM).- La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell ha celebrado este martes el "rechazo abrumador" a la opa entre los pequeños accionistas del Sabadell y ha instado al BBVA a "retirarse" si rebasa el 30 % de aceptación pero no llega a alcanzar el 50 %.

"En el caso que el BBVA obtuviera entre el 30 % y el 50 % de apoyo, desde la asociación consideramos que lo más sensato sería retirarse y no insistir con una segunda opa", asegura la entidad en un comunicado.

"Prolongar el proceso solo serviría para seguir tensando innecesariamente el mercado financiero español y mantener la incertidumbre que actualmente sufren inversores, clientes y empleados de ambas entidades", advierten esta entidad de minoritarios.

Un 97,2 % de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad ha rechazado la oferta de compra del BBVA y los que la aceptaron, un 2,8 % de ellos, representan solo el 1,1 % del capital del grupo, según ha informado este martes el banco catalán.

A juicio de esta asociación, esta cifra de aceptación de la opa "evidencia que los accionistas minoritarios confían plenamente en el proyecto independiente de Banco Sabadell y no comparten una operación que destruye valor y pone en riesgo la relación histórica entre el banco y sus clientes".

"El nivel de satisfacción con Banco Sabadell es muy alto", sentencia esta asociación, que lidera Jordi Casas.

El dato conocido este martes de la escasa participación de los pequeños accionistas aviva las dudas sobre el desenlace de la opa y las especulaciones sobre una segunda oferta, a la espera de que la CNMV desvele el próximo viernes el porcentaje total de los accionistas que la han aceptado.

El BBVA condicionó el éxito de la operación a conseguir el 50 % del accionariado de la entidad catalana, aunque, si no lo lograra, podría lanzar otra opa si obtiene el apoyo de más del 30 %, una oferta que tendría que ser obligatoriamente en efectivo.

El lanzamiento de esa segunda opa solo depende de la decisión del consejo de administración del BBVA y, según ha advertido en varias ocasiones su presidente, Carlos Torres, sería al mismo precio que el ofrecido en la primera. EFECOM

