GM asume que perderá 1.600 millones en trimestre por política fiscal sobre coche eléctrico

Por Newsroom Infobae

Washington, 14 oct (EFECOM).- General Motors (GM) advirtió este martes de que asumirá unas pérdidas de unos 1.600 millones de dólares en el tercer trimestre del año relacionadas con la mala marcha de las ventas de vehículos eléctricos por la cancelación por parte de la Administración de Donald Trump de sus incentivos fiscales y otros cambios de normativas.

El fabricante de automóviles estadounidense también señaló que es posible que los cambios en las políticas del Gobierno estadounidense supongan nuevos cargos en el futuro, "tanto monetarios como no monetarios", que puedan afectar negativamente sus resultados operativos.

En un documento presentado a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés), el fabricante detalló que 1.200 millones corresponden a modificaciones en la capacidad de producción de vehículos eléctricos, mientras que los 400 millones restantes están relacionados con "pagos por cancelación de contratos y acuerdos comerciales vinculados a inversiones en vehículos eléctricos".

GM tiene previsto presentar sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 21 de octubre.

En los últimos años, GM ha realizado considerables inversiones "y asumió compromisos contractuales en el desarrollo de vehículos eléctricos " para cumplir con las normativas sobre emisiones de las flotas de automóviles en EE.UU., "que estaban programadas para volverse cada vez más estrictas".

Pero tras la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero, el Gobierno estadounidense ha adoptado una serie de políticas contrarias al desarrollo de vehículos eléctricos, entre ellas la eliminación de incentivos fiscales para la compra de estos vehículos.

La Administración de Trump también ha rebajado la normativa sobre emisiones.

GM señaló que estos cambios han provocado una desaceleración en el ritmo de adopción de vehículos eléctricos por parte de los consumidores estadounidenses y que la empresa "reevalúe" su capacidad de producción de vehículos eléctricos y su red de fabricación. EFECOM

