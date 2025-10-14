Espana agencias

Ezcurra (PP) afirma que España debe liderar el pacto migratorio europeo con una política "ordenada"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afirmado este martes que España tiene que liderar la aplicación del pacto de migración y asilo de la Unión Europea "con una política migratoria firme, justa y ordenada".

Lo ha dicho en un acto de presentación del plan sobre inmigración del PP en Barcelona junto al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo; al líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández; al secretario general, Miguel Tellado, y al presidente provincial en Barcelona, Manuel Reyes, entre otros.

Ezcurra ha defendido que el plan del PP "es una vía frente al descontrol y al fanatismo" y que se basa textualmente en la razón, el equilibrio, el Humanismo y la democracia.

"El que venga a trabajar, a cumplir la ley, a aportar será recibido y apoyado porque España es su casa. Y el que venga a delinquir o alterar nuestra convivencia se ha equivocado de país. O a la frontera o a la cárcel, en esto no vamos a admitir ni matices ni dudas", ha sostenido la también eurodiputada.

INCUMPLIMIENTO Y "DERECHA RADICAL"

Asimismo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no cumplir las leyes, no respetar las fronteras y tolerar el fraude: "El Gobierno, de forma indiscriminada, premia la inactividad y desincentiva el esfuerzo", ha dicho sobre prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.

También ha señalado a Vox, a quien se ha referido como "derecha radical que convierte la identidad en un arma y el miedo en una ideología y olvida algo tan esencial como que cada persona vale por lo que hace y no por donde nace".

Y ha concluido que la inmigración "es una cuestión de país, es una cuestión que genera una preocupación legítima en muchos ciudadanos" y ha asegurado que el PP tiene que dar una respuesta a esa inquietud.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Por su parte, Fernández ha incidido en que España no es un país racista sino uno de los países más abiertos y tolerantes del mundo, pero que la inmigración "se ha convertido, junto a la vivienda, en el gran problema".

"Ni papeles para todos ni todos expulsados, se trata de gestionar bien la inmigración como cualquier otra cuestión o problemática ciudadana", ha dicho en alusión a PSOE y Vox, y ha abogado por convertir, textualmente, un problema en una oportunidad.

Fernández ha criticado "las prácticas del mal multiculturalismo entendido de forma errónea" y ha asegurado que el plan del PP es de indiscutible naturaleza democrática y que respeta los derechos humanos, la igualdad y la libertad de todos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJM avala la incapacidad total a una empleada de hogar con artrosis, frente al criterio del INSS

El TSJM avala la incapacidad

PP reprocha a Sánchez hablar de "cumplir la ley" con el aborto cuando "indulta corruptos": "Tiene más cara que espalda"

PP reprocha a Sánchez hablar

Sumar y PSOE encauzan posturas para un acuerdo en la reforma constitucional que blinde el derecho al aborto

Sumar y PSOE encauzan posturas

Vox responde a Feijóo que sólo existe la "pinza" PP-PSOE: "Tenemos claro quién es el enemigo y quién colabora con él"

Vox responde a Feijóo que

Vox acusa al PP de ser responsable de una "invasión de inmigración ilegal"

Vox acusa al PP de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘O aportas o apartas’: Feijóo

‘O aportas o apartas’: Feijóo presenta su plan de inmigración contra el “descontrol” del Gobierno y el “discurso del miedo” de Vox

Un coche patrulla de la Ertzaintza se subasta en Zaragoza: la oferta actual es de 350 euros y pueden verse las pegatinas arrancadas

Sánchez evita felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “No me pronuncio, respeto y mucho el trabajo que hace”

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

La nueva regla de los 10 segundos de los bancos: un sistema de transferencias exprés que será obligatorio en España

DEPORTES

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo:

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1