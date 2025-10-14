Ezcurra (PP) afirma que España debe liderar el pacto migratorio europeo con una política "ordenada"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afirmado este martes que España tiene que liderar la aplicación del pacto de migración y asilo de la Unión Europea "con una política migratoria firme, justa y ordenada".

Lo ha dicho en un acto de presentación del plan sobre inmigración del PP en Barcelona junto al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo; al líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández; al secretario general, Miguel Tellado, y al presidente provincial en Barcelona, Manuel Reyes, entre otros.

Ezcurra ha defendido que el plan del PP "es una vía frente al descontrol y al fanatismo" y que se basa textualmente en la razón, el equilibrio, el Humanismo y la democracia.

"El que venga a trabajar, a cumplir la ley, a aportar será recibido y apoyado porque España es su casa. Y el que venga a delinquir o alterar nuestra convivencia se ha equivocado de país. O a la frontera o a la cárcel, en esto no vamos a admitir ni matices ni dudas", ha sostenido la también eurodiputada.

INCUMPLIMIENTO Y "DERECHA RADICAL"

Asimismo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no cumplir las leyes, no respetar las fronteras y tolerar el fraude: "El Gobierno, de forma indiscriminada, premia la inactividad y desincentiva el esfuerzo", ha dicho sobre prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.

También ha señalado a Vox, a quien se ha referido como "derecha radical que convierte la identidad en un arma y el miedo en una ideología y olvida algo tan esencial como que cada persona vale por lo que hace y no por donde nace".

Y ha concluido que la inmigración "es una cuestión de país, es una cuestión que genera una preocupación legítima en muchos ciudadanos" y ha asegurado que el PP tiene que dar una respuesta a esa inquietud.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Por su parte, Fernández ha incidido en que España no es un país racista sino uno de los países más abiertos y tolerantes del mundo, pero que la inmigración "se ha convertido, junto a la vivienda, en el gran problema".

"Ni papeles para todos ni todos expulsados, se trata de gestionar bien la inmigración como cualquier otra cuestión o problemática ciudadana", ha dicho en alusión a PSOE y Vox, y ha abogado por convertir, textualmente, un problema en una oportunidad.

Fernández ha criticado "las prácticas del mal multiculturalismo entendido de forma errónea" y ha asegurado que el plan del PP es de indiscutible naturaleza democrática y que respeta los derechos humanos, la igualdad y la libertad de todos.