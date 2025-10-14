España retrasa el envío del borrador presupuestario a Bruselas hasta que haya presupuestos

Madrid, 14 oct (EFECOM).- España ha decidido retrasar el envío del borrador presupuestario a la Comisión Europea, que tradicionalmente realizaba el 15 de octubre, hasta que cuente con un proyecto de presupuestos para 2026, según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Hacienda.

Con el cambio de las reglas fiscales europeas, apuntan estas fuentes, ya no es obligatorio remitir antes del 15 de octubre el plan presupuestario, un documento que recoge las líneas básicas de las cuentas para el siguiente ejercicio o, a falta de éstas, una proyección económica a políticas constantes.

De hecho, España nunca llegó a enviar el plan presupuestario de 2025, siendo el único país europeo que no lo hizo, según ha denunciado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Aunque esta obligación se ha relajado, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, instó la pasada semana a los países a remitir sus borradores presupuestarios para 2026 antes de este 15 de octubre, algo que por el momento solo han hecho Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia.

Con las nuevas reglas fiscales europeas, los objetivos de estabilidad dejaron de actualizarse anualmente para integrarse en un documento de medio plazo, el plan fiscal estructural, con el objetivo de reforzar los compromisos y evitar que las metas se reformularan cada ejercicio.

España remitió el primer plan fiscal y estructural (2025-2028) el 15 de octubre de 2024, pero no lo acompañó del plan presupuestario para 2025, que también en ese caso decidió retrasar hasta que contara con un proyecto de presupuestos, algo que no ocurrió.

En España actualmente siguen vigentes los presupuestos de 2023, ya que nunca se presentaron los de 2024 ni los de 2025, y el Gobierno no ha iniciado los trámites previos a la elaboración de las cuentas de 2026, lo que dificulta que éstas se aprueben antes de final de año y se evite una nueva prórroga. EFECOM