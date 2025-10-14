El grupo Planeta facturó 2.090 millones en 2024, un 7,1 % más

Barcelona, 14 oct (EFECOM).- El grupo Planeta cerró 2024 con una facturación de 2.090 millones de euros, un 7,1 % más respecto al año anterior, ha indicado este martes el presidente del conglomerado empresarial, José Crehueras.

En un ejercicio que ha calificado de "récord", el grupo registró un ebitda de 408 millones, un 8,8 % más, mientras que la deuda se ha reducido desde 240 millones a unos 220 millones, ha explicado Crehueras durante un encuentro con periodistas económicos en el marco de la presentación del premio Planeta de este año.

En el peso de sus divisiones principales, avanza ligeramente la educación, que ya representa un 25 % del negocio, un porcentaje similar al sector editorial, mientras que el audiovisual se sitúa en torno al 47 %.

El negocio del libro creció un 14 % en 2024, cerca de un 5 % por encima respecto a la media del mercado, ha destacado el presidente de Planeta, grupo que mantiene una participación del 50 % en la primera distribuidora del país, Logista Libros.

Respecto a la cadena de librerías de la Casa del Libro, el grupo planea cerrar este año con 73 locales, tras abrir diez nuevos, y anticipa un crecimiento similar para el siguiente.

En el sector educativo, Planeta cuenta con centros en los que se forman 160.000 alumnos, en ocho países, con 22 instituciones en funcionamiento.

Su nueva apuesta es un campus centrado en las Ciencias de la Salud de la universidad UNIE en Madrid, que contará con cerca de 25.000 metros cuadrados y se prevé que se estrene el próximo año.

De cara al ejercicio 2025, Crehueras ha avanzado que las perspectivas son buenas y previsiblemente el grupo se mantendrá en la senda del crecimiento.

Sobre la posibilidad de que Planeta decida retornar su sede a Barcelona, el presidente del grupo ha señalado que podría hacerse si se dan las "circunstancias" adecuadas, aunque por ahora "no se ha planteado". EFECOM