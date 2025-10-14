Espana agencias

El FMI dice que los aranceles de Trump a China señalan que la incertidumbre "sigue aquí"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Washington, 14 oct (EFECOM).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este martes que la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar al 100 % los aranceles a China pone de manifiesto que "la incertidumbre aún está aquí".

"Los recientes anuncios de la semana pasada nos hacen darnos cuenta a todos de que la incertidumbre comercial está aún con nosotros", dijo Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, durante una rueda de prensa para presentar el nuevo informe de Perspectivas de la Economía Mundiales (WEO, en inglés) publicado hoy por el organismo.

Gourinchas se refirió a la decisión de Trump, anunciada el pasado viernes, de elevar hasta el 100 % los gravámenes a los productos chinos a partir del 1 de noviembre en represalia a una postura comercial "extremadamente hostil" de Pekín al querer imponer controles a la exportación de tierras raras.

El economista jefe del FMI explicó que el informe presenta un escenario basado en que la situación comercial se vuelva a complicar, lo cual podría contribuir a una "disminución de la producción mundial de alrededor de 0,3 puntos porcentuales".

"La incertidumbre sobre la política comercial en el futuro es algo que ya está reduciendo la actividad económica", añadió.

Gourinchas señaló el auge de la inversión en el sector tecnológico, especialmente en EE.UU., aunque matizó que este crecimiento aún no va más allá.

"En realidad está disminuyendo en comparación con el año pasado, lo que refleja, en parte, la incertidumbre a la que se enfrentan muchas empresas cuando piensan en el futuro y reducen sus planes de inversión. Por lo tanto, esa incertidumbre ya está pesando sobre las oportunidades", apuntó.

Sin embargo, el informe mejora en general las previsiones de crecimiento mundial de este año hasta el 3,2 %, gracias, en parte, a que el impacto de los aranceles anunciados por la Administración de Trump ha sido menor que lo estimado en la proyección de julio. EFECOM

(foto) (vídeo)

