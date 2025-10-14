Espana agencias

El Congreso prepara una escenificación teatral en el hemiciclo por el aniversario de la muerte de Franco

El Congreso está organizando una representación teatral en su Salón de Plenos con motivo del quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, un acto en el que actores recrearán discursos y anécdotas de figuras de la Transición.

La representación, titulada 'Memoria en escena', comenzará a las seis de la tarde del próximo 20 de noviembre, día del aniversario, y en ella participarán actores, una pianista, una cantante y un acróbata. Todos los diputados estarán invitados a asistir en el hemiciclo, según informaron fuentes de la Cámara.

La idea es que los actores den vida en el hemiciclo a algunos de los principales parlamentarios de la Transición y relaten sus anécdotas de juventud y sus discursos. Entre los elegidos figuran el socialista Enrique Tierno Galván, el convergente Miquel Roca o el comunista Santiago Carrillo.

LOS ÚLTIMOS FUSILADOS

Pero éste no es el único evento conmemorativo que acogerá el Congreso en lo que resta de año porque el próximo 30 de octubre -- víspera del Día de las Víctimas el golpe militar, la guerra y la dictadura franquista--, la Cámara tiene previsto celebrar una mesa redonda en la que los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos hablarán de este aniversario de la muerte de Franco.

Singularmente, ambos escritores rememorarán los últimos fusilamientos del franquismo, que es precisamente el asunto sobre el que versan sus dos últimos libros: el de Moreno se titula 'Mañana matarán a Daniel' y el de Mateos, 'El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo'. En esta mesa redonda, también participará el cantautor Pedro Pastor, conocido por sus letras de contenido social.

