Economía destaca que España vuelve a liderar a las principales economías avanzadas en 2025

Madrid, 14 oct (EFECOM).- El Ministerio de Economía ha destacado que España liderará por segundo año consecutivo a las principales economías avanzadas en un contexto de incertidumbre geopolítica y comercial, tras elevar el Fondo Monetario Internacional (FMI) al 2,9 % su previsión de crecimiento para la economía española en 2025.

El Ministerio de Economía destaca en un comunicado este martes que la previsión del FMI para este ejercicio supera el pronóstico del Gobierno, que en septiembre elevó su previsión una décima, hasta el 2,7 %.

La nueva proyección del FMI para España supera el avance del PIB estimado para el conjunto de la zona del euro, que ha aumentado dos décimas, al 1,2 %.

El fondo ha elevado asimismo la previsión de España para 2026 dos décimas, hasta el 2 %, frente al 1,1 % estimado pata la zona del euro. EFECOM