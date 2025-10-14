Espana agencias

Diputado de Sumar exige a Sánchez que "espabile" ante el caso Koldo y le afea poca vista al apostar por Ábalos y Cerdán

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha exhortado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "espabile" para desplegar medidas anticorrupción y dar más explicaciones ante el caso Koldo, dado que quizás tiene "mucha vista" para la política internacional pero no para la "selección de Recursos Humanos", al apostar por Santos Cerdán o José Luis Ábalos como secretarios de Organización.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en la Cámara Baja para detallar que estará "muy pendiente" de las declaraciones ante el Tribunal Supremo del exministro Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, en el marco de la supuesta trama corrupta.

Ibáñez ha lanzado un mensaje a Sánchez para criticar que, desde que compareció en julio en el Congreso, se han dado "pocos avances" del plan estatal de lucha contra la corrupción. Y ha enfatizado que tendría que haber opción de preguntarle por qué eligió a Ábalos y Cerdán como sendos secretarios de Organización del PSOE.

"Pedro Sánchez se lo está currando poco y debería ir con cuidado. Debería estar muy preocupado en dos bloques: en poner en marcha la comisión de investigación que prometió a los grupos del bloque de investidura, y en adoptar medidas estructurales contra las empresas corruptoras", ha señalado.

El parlamentario valencianista también ha pedido actuar sobre los altos funcionarios que ocupan cargos en compañías implicadas en tramas de corrupción. "Señor Sánchez, espabile, porque no va bien en la lucha contra la corrupción y luego todos son sustos", ha concluido.

