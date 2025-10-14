Espana agencias

Blackrock alcanza 13,46 billones en activos gestionados pero reduce su beneficio un 19 %

Nueva York, 14 oct (EFECOM).- La gestora estadounidense de fondos Blackrock, la mayor del mundo, cerró el tercer trimestre del año con activos gestionados por valor de 13,46 billones de dólares, con un crecimiento de casi 2 billones de dólares en los últimos doce meses, si bien su beneficio neto cayó un 19 % interanual en ese periodo.

Las entradas netas de fondos alcanzaron 204.642 millones de dólares en el tercer trimestre, señaló la empresa en un comunicado este martes.

La gestora, además, anotó que entre enero y septiembre obtuvo un beneficio neto de 4.426 millones de dólares, lo que supone un 5,8 % menos que lo ganando un año antes.

En el tercer trimestre, presentó un beneficio neto de 1.323 millones de dólares, lo que supone una caída del 19 % interanual.

Los ingresos alcanzaron, a cierre de septiembre, 17.208 millones de dólares, frente a los 14.730 millones de un año antes.

El presidente y director ejecutivo de BlackRock, Laurence Fink, afirmó que la compañía "presentó uno de sus resultados trimestrales de flujos más sólidos".

"Creemos que nuestros resultados son una poderosa validación de nuestro modelo de interacción con el cliente hiperlocal y nuestras inversiones con visión de futuro. BlackRock siempre se prepara para el futuro, invirtiendo adelantándose a las necesidades de los clientes y en apoyo de la profundización de los mercados de capitales", anotó Fink en un comunicado. EFECOM

