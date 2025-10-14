Espana agencias

Abascal ironiza con que Feijóo "se va a dejar barba" como él tras conocer su plan de inmigración

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado este martes con que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se va a dejar barba" como él, tras presentar su plan para frenar la inmigración ilegal. De hecho, ha asegurado que el 'popular' ha pronunciado "frases literales" dichas anteriormente por él.

Feijóo ha presentado durante esta jornada un plan de inmigración compuesto por diez medidas, con la vista puesta en desmarcarse del Gobierno y de Vox, según él. Vox afirma que el líder 'popular' se interesa ahora por el asunto de la inmigración porque las encuestas pronostican buenos resultados a los de Santiago Abascal, que han hecho bandera precisamente de las políticas antiinmigración. Asimismo, les acusan de copiarles.

Entre otras propuestas, ha planteado reforzar los requisitos para acceder a la nacionalidad porque, asegura, no puede tratarse de un mero trámite administrativo, sino un reconocimiento a quienes han demostrado voluntad de integrarse, respetar las leyes y contribuir con el país que les acoge. "La nacionalidad española no se regala, se merece", ha dicho. También ha asegurado que "ser español es conocer una herencia universal" y que "no se pueden convertir barrios enteros en lugares irreconocibles".

DICE QUE FEIJÓO HA DICHO "FRASES LITERALES" SUYAS

En una entrevista concendida al canal de YouTube Bipartidismo Stream, Abascal ha reaccionado a las propuestas del 'popular' con risas e ironizando: "Se va a dejar barba", ha dicho. En esta línea, ha asegurado sentirse "muy honrado" porque Feijóo ha dicho "frases literales" que él ha pronunciado en discursos y mítines y se ha preguntado si este es un extremo que el 'popular' conoce o la iniciativa parte de sus asesores.

Al margen de esto, el dirigente de Vox ha señalado que las propuestas para endurecer las políticas de inmigración "están bien dichas" por Feijóo y ha expresado su deseo de que Vox gane las elecciones para que puedan llevarse a término.

Si no, y si Vox es necesario para la formación de un gobierno, Abascal ha avisado de que "se van a cumplir". "Si los españoles quieren que se cumplan tienen que votar a Vox", ha rematado.

