Espana agencias

Yolanda Díaz ve "muy loco" que se discuta el aborto en España: "Feijóo tiene que elegir entre las mujeres o Vox"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado como "muy loco" que se esté "discutiendo hoy el aborto en España" y ha asegurado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "tiene que elegir entre las mujeres españolas o Vox".

"Que estemos discutiendo hoy del aborto en España es muy loco, cuando hay gente que ya pensaba que esto estaba en la Constitución. Estamos en un claro retroceso si están poniendo en cuestión el debate del aborto", ha lamentado, alegando que, en su opinión, Feijóo "tiene un problema": "Tiene que elegir entre las mujeres españolas o Vox".

Así se ha expresado durante su intervención en la presentación del libro 'Ellas quieren. El liderazgo excepcional de las políticas', escrito por la periodista Ángela Paloma y expuesto este lunes en el Ateneo de Madrid. Un acto al que también han asistido, entre otras personalidades, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Luisa Carcedo, que también ha participado en el debate.

Díaz ha aseverado que "la extrema derecha y las derechas", tanto en España como en el mundo, "intentan desmontar pieza a pieza la democracia", empezando, a su juicio, por el cuerpo de las mujeres. "Lo vemos estos días con el debate que estamos teniendo sobre el aborto", ha precisado, criticando que "el desmontaje acerca de las libertades de las mujeres es un hilo conductor en todo el mundo".

"La extrema derecha ha decidido impugnar nuestros derechos en España y en todo el mundo, y quieren convertir esto en una guerra de sexos. Y el feminismo no es una guerra de sexos, son nuestras mujeres, todas las que estamos hoy aquí, que somos muy diferentes, pero estamos caminando en común. No es una guerra de sexos, es justamente construir un proceso colectivo, radicalmente democrático, y que haga ganar derechos", ha defendido.

Así las cosas, ha recomendado leer la obra de Ángela Paloma "por el momento político" actual, y ha animado a debatirla en los barrios y en las bibliotecas para constituir una "red" conjunta. "Creo que no hay democracia sin el avance decidido de las mujeres, y las mujeres somos las que estamos haciendo ganar los procesos democráticos, lo hicimos el 23 de julio, y lo estamos haciendo en todo el mundo", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AJFV señala que la Comisión de Venecia "avala" su modelo de elección del CGPJ

La AJFV señala que la

El PP dice que la Comisión de Venecia "desautoriza el sistema" de elección del CGPJ del Gobierno y exige cambiarlo

El PP dice que la

Comisión de Venecia ve riesgo de nuevo bloqueo con el modelo del CGPJ y aconseja que si los jueces eligen no haya avales

Comisión de Venecia ve riesgo

Feijóo acusa a Sánchez de "llevarse por delante a la clase media" con medidas como subir las cuotas a los autónomos

Feijóo acusa a Sánchez de

López Miras anuncia en Bruselas un refuerzo de las inversiones de 30 millones para obras hidráulicas contra inundaciones

López Miras anuncia en Bruselas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una sociedad creada en Bogotá

Una sociedad creada en Bogotá por tres estudios de arquitectura españoles acaba en una batalla judicial en Madrid por un impago de 50.397 euros

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

Interior asegura que la plantilla de la UCO ha crecido un 61% y ‘cuesta’ 3,5 millones de euros anuales

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

ECONOMÍA

“En Holanda te pagan por

“En Holanda te pagan por tener hijos”: una persona que vive allí explica cómo funcionan las ayudas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 13 octubre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 octubre

Las transferencias bancarias dejan de ser a ciegas: la nueva verificación que previene errores y fraudes

Pese a bajar, el precio de la luz seguirá muy alto: las tarifas por hora este 14 de octubre de 2025

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20