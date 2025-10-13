Yolanda Díaz ve "muy loco" que se discuta el aborto en España: "Feijóo tiene que elegir entre las mujeres o Vox"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado como "muy loco" que se esté "discutiendo hoy el aborto en España" y ha asegurado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "tiene que elegir entre las mujeres españolas o Vox".

"Que estemos discutiendo hoy del aborto en España es muy loco, cuando hay gente que ya pensaba que esto estaba en la Constitución. Estamos en un claro retroceso si están poniendo en cuestión el debate del aborto", ha lamentado, alegando que, en su opinión, Feijóo "tiene un problema": "Tiene que elegir entre las mujeres españolas o Vox".

Así se ha expresado durante su intervención en la presentación del libro 'Ellas quieren. El liderazgo excepcional de las políticas', escrito por la periodista Ángela Paloma y expuesto este lunes en el Ateneo de Madrid. Un acto al que también han asistido, entre otras personalidades, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Luisa Carcedo, que también ha participado en el debate.

Díaz ha aseverado que "la extrema derecha y las derechas", tanto en España como en el mundo, "intentan desmontar pieza a pieza la democracia", empezando, a su juicio, por el cuerpo de las mujeres. "Lo vemos estos días con el debate que estamos teniendo sobre el aborto", ha precisado, criticando que "el desmontaje acerca de las libertades de las mujeres es un hilo conductor en todo el mundo".

"La extrema derecha ha decidido impugnar nuestros derechos en España y en todo el mundo, y quieren convertir esto en una guerra de sexos. Y el feminismo no es una guerra de sexos, son nuestras mujeres, todas las que estamos hoy aquí, que somos muy diferentes, pero estamos caminando en común. No es una guerra de sexos, es justamente construir un proceso colectivo, radicalmente democrático, y que haga ganar derechos", ha defendido.

Así las cosas, ha recomendado leer la obra de Ángela Paloma "por el momento político" actual, y ha animado a debatirla en los barrios y en las bibliotecas para constituir una "red" conjunta. "Creo que no hay democracia sin el avance decidido de las mujeres, y las mujeres somos las que estamos haciendo ganar los procesos democráticos, lo hicimos el 23 de julio, y lo estamos haciendo en todo el mundo", ha sentenciado.