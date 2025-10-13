Espana agencias

Wall Street empieza en verde y el Dow Jones cierra con una subida del 1,27 %

Por Newsroom Infobae

Nueva York, 13 oct (EFECOM).- Wall Street cerró este lunes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 1,27 %, recuperándose así de la ola de la bajada del viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara ayer que las relaciones comerciales con China "estarán bien".

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió hasta 46.067 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 1,56 %, hasta 6.654 unidades, y el Nasdaq sumó un 2,21 %, hasta los 22.694 enteros.

Ayer, Trump dijo que su homólogo chino es "un gran líder, un hombre muy firme, muy inteligente", y que mantienen "una excelente relación" a pesar de las tensiones comerciales entre las dos superpotencias mundiales.

"Creo que estaremos bien con China (...) Creo que lo solucionaremos", declaró Trump en el Air Force One, rumbo a Oriente Medio.

Horas antes, en sus redes sociales, Trump señaló que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla", después de que el Ministerio chino de Comercio acusara el domingo a Washington de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión (comercial) para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", escribió Trump en Truth Social.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones predominaron las ganancias, encabezadas por Nike (3,31 %) y Salesforce (2,93 %), y las mayores ganancias fueron para Procter & Gamble (-1,47) y Cisco (-0,71).

La temporada de resultados comienza esta semana. Citigroup, Goldman Sachs Group, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America y Morgan Stanley publicarán sus resultados el martes y el miércoles. EFECOM

