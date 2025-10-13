Espana agencias

Un juez concluye la causa contra el hombre que propició un puñetazo mortal a otro en un concierto de Karol G en Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha concluido la investigación contra el mallorquín que propinó un puñetazo mortal a un joven a la salida de un concierto de Karol G que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu el 23 de julio de 2024.

En la resolución, según han detallado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado califica los hechos de un delito de homicidio por imprudencia.

Los hechos se produjeron sobre la una de la madrugada cuando el fallecido caminaba por la calle Padre Damián hablando por videoconferencia con su pareja. En ese momento, Juan Fernández sufrió una violenta agresión.

Según fuentes de la investigación, mientras hacía la videollamada un grupo de chicas que estaban detrás de él le increparon porque pensaban que les estaba grabando con el teléfono sin su consentimiento.

Ante la bronca, un joven de 33 años con un gran tatuaje en el brazo se acercó a apoyar a las jóvenes y, sin mediar palabra, propinó por detrás un puñetazo al hombre que grababa con el móvil, que cayó al suelo con la mala suerte de golpearse fuertemente en la cabeza contra el cemento.

Tras lo ocurrido, hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil, que comprobaron que la víctima sufría un traumatismo craneoencefálico severo con otorragia izquierda. Fue intubado y trasladado hemodinámicamente estable con preaviso al Hospital de La Paz, donde ingresó en estado muy grave. Sobre las 15:30 horas del día 24 falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid, que regulaba el tráfico a pocos metros de lo sucedido tras el concierto celebrado en el Bernabéu, realizó primera asistencia y detenido al agresor, que fue interrogado luego por la Policía Nacional. Dos días después pasó a disposición judicial.

Tras tomar declaración al arrestado, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ordenó su libertad provisional. No obstante, les impusieron las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado hasta que concluya la causa, se le investiga por la comisión de un delito de homicidio imprudente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a 18 meses de cárcel por matar de un golpe a un perro que se acercó a sus gallinas

Condenado a 18 meses de

Reyes Rigo y otros cinco miembros de la Flotilla a Gaza llegan este lunes a Madrid

Reyes Rigo y otros cinco

Sánchez acude hoy a la Cumbre por la Paz en Egipto con la voluntad de ayudar a solventar futuros desafíos

Sánchez acude hoy a la

Illa muestra su apoyo y "solidaridad" con los afectados por las lluvias en Tarragona

Illa muestra su apoyo y

Modi y el embajador designado de EE.UU. en la India conversan sobre defensa y comercio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Huelva confirma

La Audiencia de Huelva confirma la validez de un testamento que firmó una mujer teniendo Alzheimer: no se pudo demostrar la falta de capacidad mental

Si no te apartas correctamente en estos casos, la DGT te sancionará

Generali tendrá que pagar una indemnización a dos víctimas de un accidente de tráfico porque el informe del detective que presentaron estaba sesgado

La Justicia anula la condena de 11 años de prisión a un trabajador de Barajas al que vincularon a una red de narcos por un abrazo

Los gestos que forjaron la relación de España con Palestina: de la mano tendida de Adolfo Suárez al embargo de armas de Rajoy

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy lunes 13 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo prepararse para la resolución del INSS tras 18 meses de baja médica: “No es un simple papel, se decide tu futuro laboral y económico”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de octubre

Cotización del euro frente al dólar hoy 13 de octubre

Del país de los propietarios al país de los herederos: el patrimonio de los jóvenes españoles cae un 75% desde 2002

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González