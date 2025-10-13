Espana agencias

Trump y Milei sellarán su alianza en una visita del presidente argentino a la Casa Blanca

Por Newsroom Infobae

Washington, 13 oct (EFECOM).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei, sellarán este martes su alianza en una visita del líder latinoamericano a la Casa Blanca.

El viaje del argentino a Washington incluirá una reunión bilateral con Trump en el Despacho Oval, una imagen que cerrará el espaldarazo del Gobierno estadounidense a Argentina, días después de que EE. UU. diera una mano a la economía del país austral.

La semana pasada, la potencia estadounidense comenzó a comprar pesos argentinos para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina y finalizó el marco de acción de una línea 'swap' de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino.

El anuncio se dio tras cuatro días de "intensivas reuniones" con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Washington, después de que la administración Trump manifestara que estaban listos para actuar de la manera que fuera necesaria para ayudar a Argentina a cumplir con sus obligaciones de deuda y sanear sus reservas en dólares.

El rescate financiero de Washington a Milei llega en medio de una crisis política en el partido del presidente de Argentina, La Libertad Avanza, a menos de veinte días para los comicios legislativos, por diferentes denuncias de nexos entre allegados suyos con el narcotráfico.

Los últimos sondeos de opinión dibujan un panorama adverso para la formación ultraderechista La Libertad Avanza y tanto la imagen negativa de Milei como el nivel de desaprobación a su gestión van en aumento. EFECOM

