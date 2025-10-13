Espana agencias

Podemos eleva el tono ante Sánchez por la trama Koldo: "Es imposible creer que haya un caso Ábalos sin un caso PSOE"

Por Newsroom Infobae

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin dar explicaciones ni aclarar el papel del Partido Socialista en la trama 'Koldo', dado que es "imposible de creer que haya un "caso Ábalos o Santos Cerdán sin que haya un caso PSOE".

También ha acusado al PSOE de "mentir" sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos del PSOE en metálico al exministro José Luis Ábalos, y le exige que aclare este punto, dado que esa investigación "no dice expresamente, explícitamente que haya financiación irregular, pero tampoco lo niega".

"Es incontrovertible que Sánchez y el PSOE tienen que dar muchísimas explicaciones. También es palmario que del informe de la UCO no se puede deducir o no se puede sacar la conclusión de que no hay financiación irregular", ha manifestado en una rueda de prensa este lunes en la sede de la formación en referencia a la nueva declaración judicial acordada para Ábalos y su exasesor Koldo García tras el informe de la UCO.

Fernández ha enfatizado que existen "muchas dudas", "múltiples incógnitas"" y sospechas de que pueda haber más implicaciones de posible corrupción en el seno del PSOE, por lo que insta a Sánchez y al PSOE a "dar la cara" y comparecer públicamente para dar toda la información ante de que el caso Koldo pueda estallar mediáticamente.

"Mejor que lo hagan cuanto antes porque si la investigación de la UCO se demana corrupción en otros ámbitos del PSOE o de otros frentes del PSOE, o en otros gobiernos autonómicos del PSOE, pues yo creo que cuanto antes lo explique Sánchez y el PSOE, mucho mejor", ha ahondado.

A su juicio, lo conveniente sería que el presidente del Gobierno compareciera a petición propia en el Congreso, pero vista la "aversión" en el PSOE para ofrecer explicación es vale "cualquier formato", dado que es un tema "grave" y "serio" dar una respuesta cuando tiene un exsecretario de Organización "en la cárcel" (Santos Cerdán) y un "exministro camino" de prisión.

"¿SON NORMALES PAGOS EN EFECTIVO?"

También ha lanzado una serie de cuestiones que el PSOE debe aclarar, como "por qué pagaban desde el partido a dirigentes en sobres en metálico unas veces sí y otras no, por qué en ocasiones era en metálico y otras en transferencias normales y si el pago en efectivo con sobres con el logo del partido era una práctica general o solo se ceñía a Ábalos.

"¿Cómo explican que las conversaciones privadas de los corruptos que han sido analizadas por la UCO hablen de pagos y de sobres que les habría hecho llegar Ferraz, pero de los que no se habla o no se tiene constancia alguna en los datos aportados por Ferraz a la investigación? ¿Miente la UCO al hablar de esas conversaciones o esos pagos no existen realmente y se lo inventan los corruptos en sus conversaciones?", ha proseguido Fernández a la hora de explicitar las preguntas que el PSOE debe contestar.

