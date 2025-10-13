Espana agencias

Piden 30 años de cárcel para un acusado de matar a su pareja, que lo denunció 13 veces

Por Newsroom Infobae

La Fiscalía de Madrid solicita 30 años de prisión para un acusado de matar a su pareja de 36 años a puñaladas en Móstoles el 28 de junio de 2023, una muerte que se produjo a pesar de que la mujer le había denunciado hasta en trece ocasiones por lesiones y malos tratos.

El juicio arrancará este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos. El fiscal le imputa un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco.

Según el relato del fiscal, el acusado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente quince años con Vanesa M. A., con la que convivía en un piso en Móstoles.

Lo hechos se produjeron el 28 de junio de 2023 sobre las 19:45 horas, cuando e procesado inició con su pareja una discusión, en el seno de la cual, el acusado cogió un arma blanca monocortante, tipo cuchillo jamonero, se abalanzó con el arma sobre la misma asestándole múltiples cuchilladas, pese a que la víctima intentó protegerse forcejeando con aquél.

La relación que mantenía el acusado con su novia era "una relación basada en la dominación y el desprecio a la condición de mujer de Vanessa, con ausencia de los valores mínimos de respeto por parte del acusado, constando numerosísimas denuncias al acusado por conductas de violencia de género a lo largo de la relación, esto es, en 2010, 2012, 2015 y 2016".

Según datos de la Fiscalía, figuran trece denuncias, destacando dos denuncias en 2023. El acusado huyó del domicilio, siendo detenido sobre las 21:10 horas del día 28 de junio de 2023 en el KM 18,4 vía de servicio A-5 sentido Madrid.

