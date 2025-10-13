Espana agencias

Óscar López lamenta los abucheos a Sánchez el 12O y asegura que intentó acercarse a la prensa pero llegaba "muy tarde"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lamentado los abucheos e "insultos" recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desfile del 12 de octubre y además ha justificado su ausencia durante los corrillos en el Palacio Real, señalando que intentó acercarse a la prensa pero el acto estaba organizado para que los medios llegasen a partir de las 3 de la tarde, "muy tarde", según ha indicado.

López ha señalado que Sánchez participó con "toda normalidad" en el acto y él mismo estuvo a su lado durante el cóctel ofrecido por Los Reyes tras el desfile, donde pudo saludar a "decenas de personas", según ha indicado en declaraciones a los medios en el acto de inauguración del nuevo Hub tecnológico de ING.

El ministro ha asegurado que Sánchez intentó "un par de veces" acercarse a la prensa, pero esta llegaba "muy tarde" porque el encuentro entre Sánchez y los medios "estaba organizado de manera que tenía que ser después de las tres de la tarde". En todo caso considera que la jornada se celebró "con toda normalidad" y por tanto "hay que celebrarlo".

Al ser preguntado sobre los abucheos al jefe del Ejecutivo durante el desfile militar, López ha lamentado que "algunos" utilicen la fiesta nacional "para insultar" cuando debería ser un día para unir a todos los ciudadanos.

Asimismo, el ministro ha criticado la ausencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en la tribuna de autoridades, señalando que no respeta "los símbolos ni las instituciones" y asegurando que este partido es "un caballo de Troya" que pretende "dinamitar" las instituciones con las herramientas de la democracia.

