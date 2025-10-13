Espana agencias

La juez califica de presunto asesinato la muerte de una mujer en Zizur en julio y tramita el procedimiento del jurado

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha acordado la continuación por el procedimiento del jurado, por un presunto delito de asesinato por la concurrencia de la agravante de alevosía, de la causa seguida contra un hombre de 85 años que supuestamente mató el pasado 29 de julio a su esposa de 78 en Zizur Mayor.

En dos resoluciones judiciales dictadas los pasados días 2 y 9, que pueden ser recurridas ante la Audiencia Provincial, la magistrada continúa con las diligencias de investigación, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Así, señala que ya cuenta con el informe forense, según el cual la causa de la muerte, de etiología "homicida", fue un "daño encefálico postraumático". Según ese dictamen médico, no se aprecian lesiones de defensa o lucha en la víctima, una "paciente frágil, senil, dependiente, con deterioro cognitivo y parkinsoniano", así como con problemas de movilidad y caídas.

Entre otras pruebas solicitadas, el juzgado está a la espera de una pericial forense acordada sobre la capacidad del investigado tanto en el momento de los hechos como durante la tramitación de este procedimiento judicial.

Por este motivo, la juez rechaza la solicitud de archivo de la causa solicitada por la representación letrada del imputado en este momento procesal.

A mediados del pasado agosto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estimó parcialmente un recurso de la defensa y decretó la prisión domiciliaria del octogenario encausado, que estaba en prisión provisional desde el día del crimen.

