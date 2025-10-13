La CNMC abre nueva consulta para cambiar la metodología de retribución en la distribución

Madrid, 13 oct (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este lunes la apertura de una nueva audiencia pública con modificaciones en el modelo retributivo de la distribución eléctrica para el periodo 2026-2031.

La nueva metodología sustituye una primera propuesta que fue criticada por el sector eléctrico, del que ahora espera recabar la opinión con una nueva sugerencia que "representa una evolución hacia un modelo más eficiente y adaptado a los desafíos de la descarbonización y digitalización del sistema eléctrico", según ha detallado la CNMC en un comunicado.

El nuevo texto introduce algunas modificaciones derivadas de las observaciones recibidas durante la tramitación de la circular "con el objetivo de continuar reforzando los principios de predictibilidad y estabilidad que precisa el nuevo contexto de electrificación de la demanda".

El objetivo es alinear este modelo con los objetivos de la política energética nacional, como explicó el pasado 1 de octubre, la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, quien así lo aseguró.

La audiencia pública se tramitará de urgencia y el plazo máximo para remitir las observaciones finaliza el próximo 22 de octubre.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) han asegurado que apoyan que la nueva metodología de retribución para la actividad de distribución de electricidad propuesta por la CNMC fomente que el país cuente con mejores redes.

Así, aseguran que se introducen mecanismos para incentivar el desarrollo eficiente de las infraestructuras, garantizando la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y ligando la remuneración a la obtención de resultados.

Bajo estas premisas, el Miteco remitió la semana pasada su preceptivo informe a la Propuesta de circular del Regulador, "valorándola favorablemente con carácter general, y solicitando ajustes técnicos y su adecuación al contenido del Proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica".

Un reciente estudio de la consultora PwC aseguraba que esta propuesta de la CNMC, al vincular el reconocimiento de inversiones al crecimiento de demanda y aplicar recortes en la retribución de los costes de operación, generaba "incertidumbre", además de "reducir la estabilidad y atractivo para inversores".

El socio responsable de Energía de PwC, Óscar Barrero, destacó al respecto que el primer plan impulsado por la CNMC resultaba "poco atractivo" para el inversor y generaba incertidumbre regulatoria.

Instaba a adecuar este proyecto al reto que España tiene por delante, el de triplicar las inversiones en redes eléctricas para lograr sus objetivos de industrialización, electrificación y transición energética, una metodología que esta propuesta "no" conseguía. EFECOM