Espana agencias

La bolsa de São Paulo repunta un 0,78 % pendiente de las tensiones entre China y EE.UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

São Paulo, 13 oct (EFECOM).- La bolsa de São Paulo avanzó este lunes 0,78 %, tras dos sesiones consecutivas en rojo, en medio del pulso entre Estados Unidos y China, mayor socio comercial de Brasil, y la rebaja del tono empleado por el presidente Donald Trump.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 141.783 puntos básicos y siguió la estela verde de Wall Street, cuyos principales índices acabaron con ganancias superiores al 1 %.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,75 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,461 reales para la compra y a 5,462 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores del corro paulista recobraron el optimismo después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurara que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, mantienen sus planes de reunirse este mes.

Las declaraciones del secretario se suman a la rebaja del tono del dirigente republicano, tras amenazar al país asiático con aranceles del 100 % en respuesta por los mayores controles de Pekín sobre la exportación de tierras raras.

Además, este lunes, el mandatario estadounidense firmó con los líderes de Egipto, Catar y Turquía su plan para acabar con la guerra en la Franja de Gaza, después de dos años de bombardeos del Ejército israelí y más de 67.000 muertos en el enclave palestino.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de dos empresas del sector siderúrgico: Usiminas (+6,3 %) y Companhia Siderúrgica Nacional (+6,3 %).

Por el contrario, la cárnica MBRF y la cadena de supermercados Pão de Açúcar registraron las pérdidas más abultadas de la sesión, con pérdidas del 4,2 % y el 3,0 %, respectivamente.

Los títulos más negociados fueron los de la aerolínea Azul (+4,5 %).

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo alcanzó hoy los 14.700 millones de reales (2.700 millones de dólares / 2.300 millones de euros), en unos 2,8 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Marruecos apuesta por los motores de avión para duplicar sus ingresos aeronáuticos

Infobae

El Brent sube 0,94 % hasta 63,32 dólares después de que Trump rebajase el tono con China

Infobae

La CNMC abre nueva consulta para cambiar la metodología de retribución en la distribución

Infobae

Trump y Milei sellarán su alianza en una visita del presidente argentino a la Casa Blanca

Infobae

Adif prolonga la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una sociedad creada en Bogotá

Una sociedad creada en Bogotá por tres estudios de arquitectura españoles acaba en una batalla judicial en Madrid por un impago de 50.397 euros

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

Interior asegura que la plantilla de la UCO ha crecido un 61% y ‘cuesta’ 3,5 millones de euros anuales

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 13 de octubre

“En Holanda te pagan por tener hijos”: una persona que vive allí explica cómo funcionan las ayudas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 13 octubre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 octubre

Las transferencias bancarias dejan de ser a ciegas: la nueva verificación que previene errores y fraudes

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20