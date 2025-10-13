Espana agencias

La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,73 %

Por Newsroom Infobae

Buenos Aires, 13 oct (EFECOM).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con un alza del 1,73 %, hasta las 1.958.154,71 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó un 1,79 %, hasta los 81.238.939,67 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Edenor (+9,9 %), Grupo Financiero Valores (+8 %) y Metrogas (+7,4 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Aluar (-3,4 %), Ternium (-2,9 %) y Cresud (-2 %).

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense bajó 75 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.375 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense bajó a 1.347 pesos por unidad.

El descenso en las cotizaciones se dio luego de que el jueves pasado el Tesoro de los Estados Unidos interviniera en el mercado cambiario argentino mediante la venta de dólares, por una suma que no se informó oficialmente.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 70 pesos, a 1.405 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió apenas 0,1 %, hasta 1.440,12 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2,1 %, a 1.409,92 pesos por dólar. EFECOM

