Espana agencias

La Audiencia de Madrid mantiene en libertad al policía que asfixió hasta la muerte a un magrebí en Torrejón

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado mantener en libertad provisional al policía municipal de Madrid investigado por asfixiar hasta la muerte la noche del pasado 17 de junio a un joven de origen magrebí en Torrejón de Ardoz.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la familia del fallecido contra el auto, de 19 de junio, dictado por la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz en el que se acordó la libertad, que se confirma.

Asimismo, la jueza ha acordado en otra resolución librar oficio al Servicio Madrileño de Salud a fin de que remitan historial clínico completo del fallecido, así como a la Comisaría de Torrejón, a fin que comuniquen si en alguna detención de Abderrahim A. tuvo que ser trasladado al Hospital de Torrejón para recibir asistencia sanitaria por alguna dolencia.

La autopsia definitiva determinó que el chico murió de falta de oxígeno, lo que se denomina 'anoxia', un extremo que también fue constatado por los sanitarios que asistieron al fallecido.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio cuando un agente estranguló a un joven de origen magrebí de unos 35 años que había intentado robarle el teléfono mientras caminaba por la vía pública de paisano junto a otro compañero.

HOMICIDIO DOLOSO

En la argumentación, la Sala estima que en este momento procesal los indicios de criminalidad concurrentes, que apuntan a "un posible delito de homicidio doloso, con penas de hasta quince años de prisión (no nos parece plausible en estos momentos la calificación de los hechos como delito de asesinato) no son suficientes para fundar la medida cautelar".

"No solo por las dudas que puede suscitar la calificación definitiva de los hechos, sino porque los datos de arraigo que se ofrecen parecen suficientemente sólidos para asegurar la presencia en el proceso del investigado y neutralizar el riesgo de fuga", agrega.

Además, señala que no aprecia el riesgo de reiteración delictiva expresado por la acusación particular, ya que "no constan antecedentes de hechos violentos atribuibles al investigado".

"La gravedad de los hechos no es por sí misma suficiente para inferir el riesgo de comisión de conductas similares, máxime cuando estamos ante un suceso singular", recalcan los magistrados.

En cuanto a la alarma social, la Sala señala que no cuestiona que "esta muerte, cualquier muerte violenta, genera una fuerte alarma social y que las razones expuestas son asumibles, en el sentido de que incrementan dicha alarma social" pero recalca que en este caso, "no es jurídicamente relevante a los fines pretendidos por la apelante".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares viaja a China para reunirse con su homólogo y seguir profundizando la relación con el gigante asiático

Albares viaja a China para

El Supremo contesta a la Fiscalía Europea que de momento no le consta que las obras del 'caso Koldo' afecten a fondos UE

El Supremo contesta a la

Podemos dice que sus cargos harán este miércoles huelga general por Gaza y exige a Sánchez "hechos" en vez de "fotos"

Podemos dice que sus cargos

La preocupación por la vivienda y la calidad del empleo marca récord, mientras cae la generada por la inmigración

La preocupación por la vivienda

Óscar López lamenta los abucheos a Sánchez el 12O y asegura que intentó acercarse a la prensa pero llegaba "muy tarde"

Óscar López lamenta los abucheos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El país de Europa en

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

Una delegada sindical de Mercadona denuncia su traslado de centro de trabajo como una represalia por su actividad, pero la Justicia rechaza sus argumentos

El juez Peinado prorroga otros seis meses la investigación contra Begoña Gómez porque “la lógica y la empírica” señalan que necesita ese tiempo para recabar más pruebas

ECONOMÍA

España, a la cola de

España, a la cola de Europa en empleo juvenil: el 28% entre 25 y 29 años no tiene trabajo

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 13 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La ministra de Vivienda se revuelve contra quienes “hablan de fórmulas sencillas” frente a la crisis inmobiliaria: “No están siendo sinceros”

Carla, estudiante en Barcelona: “Hago dos horas de trayecto cada día porque no me puedo permitir alquilar una habitación por 500 euros, compartiendo con cinco personas”

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final