IU considera "inviable" el plan de paz para Gaza y denuncia el "lamentable papel" de la UE

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha considerado este lunes "inviable" el plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos, al entender que "no da una solución real al conflicto" ni garantiza la creación de "un Estado palestino viable".

En una rueda de prensa en el Parlamento, Santiago ha celebrado "la buena noticia" del cese de los bombardeos y los ataques a la población civil en la Franja, lo que ha permitido la entrada de ayuda humanitaria "y detener por ahora el plan de genocidio de la población palestina". No obstante, ha subrayado que "no ha cesado la ocupación ilegal en Cisjordania ni los ataques de los colonos a la población palestina".

"El problema es el no reconocimiento real de las resoluciones de Naciones Unidas y la negativa a que exista un Estado palestino viable", ha añadido el diputado de Sumar, insistiendo en que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad para evitar que esta situación "se reproduzca periódicamente".

El dirigente de Izquierda Unida ha denunciado que Israel sigue dando pasos para la anexión total de Cisjordania y ha apuntado que "es el único Estado del mundo que nunca ha cumplido una resolución de las Naciones Unidas".

Asimismo, el portavoz parlamentario de IU ha criticado "el lamentable papel" de la Unión Europea en, a la que ha definido como "una enana diplomática, incapaz de liderar ningún proceso de paz o de fin del genocidio en Oriente Medio".

Por otro lado, Santiago ha calificado de "acto de piratería" el asalto israelí a la Freedom Flotilla en aguas internacionales y ha denunciado que la activista española Reyes Rigo fue "técnicamente secuestrada por Israel y obligada a pagar un rescate de 2.600 euros para ser puesta en libertad".

LOS "REHENES" DE ISRAEL

Asimismo, ha mostrado su "alegría" por la liberación de los 20 rehenes israelíes capturados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y ha reclamado la liberación inmediata de los "1.966 rehenes palestinos en manos de Israel, entre ellos mujeres y niños".

Y ha citado expresamente a los dirigentes palestinos Marwan Barghouti, preso desde 2002 y condenado a cinco cadenas perpetuas y 40 años"; y Ahmad Saadat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que sigue encarcelado con una condena de 30 años.