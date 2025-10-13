Espana agencias

IU alerta a la comunidad internacional de una posible invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha alertado este lunes de una posible invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos, teniendo en cuenta el despliegue militar que está llevando a cabo el Ejército norteamericano frente a las costas del país caribeño y la concesión del Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado, defensora de esa invasión.

"Esperemos que el fin del genocidio en Gaza no sea utilizado por Estados Unidos para llevar adelante la invasión de Venezuela", ha comentado el también portavoz adjunto de Sumar en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha pedido a la comunidad internacional que esté atenta a los movimientos de Estados Unidos.

Según su lectura, el premio Nobel a Machado podría estar "preparando el ambiente político" para ese escenario de invasión por parte del país que preside Donal Trump, a quien, ha recordado, la opositora venezolana, "ofreció" el galardón concedido por el Comité Noruego de estos galardones.

"Supondría la vuelta a la política de las cañoneras y sería de una gran gravedad política para toda América Latina", ha advertido Santiago, tras denunciar que Machado "ha estado constantemente llamando a la violencia" e incluso "llegó a pedir en una carta al genocida (Bejamin) Netanyahu que apoyara una intervención en Venezuela".

