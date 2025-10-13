Espana agencias

Feijóo acusa a Sánchez de "llevarse por delante a la clase media" con medidas como subir las cuotas a los autónomos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "llevándose por delante a la clase medida" con medidas como la de subir las cotizaciones a los autónomos.

En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado su propuesta para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, con subidas de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031, según han explicado las organizaciones de autónomos.

En concreto, el Ministerio ha propuesto elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos que cotizan por la base mínima entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

El presidente del Partido Popular ha señalado que en el Gobierno "la semana pasada celebraban que millones de espñoles necesiten subsidios para salir adelante" y "ésta castigan a quienes pueden hacerlo con su esfuerzo".

"Es un sinsentido que está llevándose por delante a la clase media y que no merecen tantos autónomos que levantan este país. En España tiene que volver a merecer la pena trabajar", ha declarado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Comisión de Venecia ve riesgo de nuevo bloqueo con el modelo del CGPJ y aconseja que si los jueces eligen no haya avales

Comisión de Venecia ve riesgo

López Miras anuncia en Bruselas un refuerzo de las inversiones de 30 millones para obras hidráulicas contra inundaciones

López Miras anuncia en Bruselas

Ábalos renuncia a su abogado por "diferencias irreconducibles" dos días antes de declarar ante el Supremo

Ábalos renuncia a su abogado

Ábalos cambia de defensa días antes de declarar ante el Supremo por "diferencias irreconducibles" con su abogado

Ábalos cambia de defensa días

Sánchez y Trump se saludan con normalidad una semana después de pedir expulsar a España de la OTAN

Sánchez y Trump se saludan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una enfermera que informaba sobre

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

Interior asegura que la plantilla de la UCO ha crecido un 61% y ‘cuesta’ 3,5 millones de euros anuales

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

ECONOMÍA

Las transferencias bancarias dejan de

Las transferencias bancarias dejan de ser a ciegas: la nueva verificación que previene errores y fraudes

Pese a bajar, el precio de la luz seguirá muy alto: las tarifas por hora este 14 de octubre de 2025

¿Tus padres te donaron una casa o dinero para la entrada? Así pueden recuperarla tras tu divorcio para que tu ex no se la quede

El Gobierno propone nuevas cuotas de autónomos para 2026: desde 217 hasta 796 euros al mes

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20