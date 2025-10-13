El Supremo contesta a la Fiscalía Europea que de momento no le consta que las obras del 'caso Koldo' afecten a fondos UE

El Tribunal Supremo ha contestado a la Fiscalía Europea que hasta el momento no tiene constancia de que las obras que investiga en el marco de la causa relativa a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos hayan comprometido fondos de la Unión Europea, aunque ha señalado que "evidentemente no puede tampoco descartarse dicha eventualidad".
El magistrado Leopoldo Puente se ha pronunciado así en una providencia después de que la Fiscalía Europea le solicitara información sobre las obras que están bajo sospecha en el denominado 'caso Koldo'.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
