Espana agencias

El Gobierno despacha con links y artículos de leyes las preguntas de la oposición sobre la trama Koldo-Ábalos-Cerdán

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno ha despachado una batería amplísima de preguntas escritas tanto del PP como de Vox sobre la trama de corrupción Koldo-Ábalos-Cerdán con links sobre intervenciones pasadas en el Congreso del presidente Pedro Sánchez y de sus ministros, con evasivas en las que recuerda su cumplimiento de una u otra ley o su colaboración con la Justicia, o directamente eludiendo contestar al tratarse de "informaciones periodísticas".

En la retahíla de interrogantes --la mayoría formulados por Vox--, se pregunta al Ejecutivo por la posible existencia de grabaciones realizadas por el exasesor Koldo García que puedan afectar a altos cargos del Gobierno o de otros órganos del Estado, o por si puede garantizar que el análisis de los 38 dispositivos electrónicos incautados en el domicilio de José Luis Ábalos, además del resto de documentación requisada, no compromete a ninguno de sus miembros.

Pero también se le piden cuentas sobre la información que señala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un documento que atribuye a Santos Cerdán el 45% de las participaciones de Servinabar, empresa beneficiaria de importantes contratos públicos en Navarra, entre otras muchas cuestiones.

Y para todas ellas la respuesta del Gobierno es igual. El Ejecutivo recuerda que el pasado 9 de julio, el presidente anunció en su comparecencia en el Congreso la puesta en marcha de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con medidas enfocadas en la prevención y el castigo de este tipo de conductas, y adjunta, para su conocimiento, el Diario de Sesiones de Pleno del Congreso de ese día.

REUNIONES DE SÁNCHEZ CON ÁBALOS Y CERDÁN

También exigen al Gobierno que detalle la reunión que Sánchez tuvo con sus ex secretarios de Organización José Luis Ábalos el 28 de septiembre de 2023, para supuestamente revelarle que la UCO estaba investigando a su entonces asesor ministerial Koldo García, y otra con Santos Cerdán, el pasado 12 de junio, 26 días después de la publicación del informe de la UCO. Sin embargo, el Gobierno se ventila ambas preguntas recalcando que "no realiza valoraciones sobre informaciones periodísticas".

En la misma línea, el Gobierno se limita a responder que "respeta plenamente" la independencia judicial cuando se le pregunta sobre la invitación al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, a un viaje institucional organizado por Air Europa con destino a Georgia en julio de 2020 por el exministro Ábalos.

"El Gobierno respeta plenamente la independencia judicial constitucionalmente garantizada y la separación de poderes de nuestro sistema democrático, y, por tanto, los procedimientos judiciales en curso, así como la independencia de los órganos judiciales, integrados por jueces, juezas, magistrados y magistradas independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley", es en concreto la respuesta escrita por el Ejecutivo.

Otra de las preguntas de la oposición reclama al Gobierno de coalición información sobre la adjudicación a empresas mencionadas en la investigación de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán de contratos u otras ayudas financiadas total o parcialmente con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) en el ámbito del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y sus entes dependientes.

"NO TIENE CONOCIMIENTO" DE LOS INFORMES

A este respecto, el Gobierno subraya que "no tiene conocimiento" del contenido de los informes elaborados en el contexto de un procedimiento judicial de investigación y que, por tanto, "desconoce la relación de empresas a las que hacen alusión las iniciativas de referencia".

Eso sí, aclara que en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas se encuentra disponible el acceso a los datos y documentos de cada una de las convocatorias, concedidas por las Administraciones Públicas, y que también en la Plataforma de Contratación del Sector Públicos se pueden consultar las licitaciones y adjudicaciones realizadas, así como información de los contratos, y adjunta en ambos casos los correspondientes links.

Con todo, en sus respuestas, recogidas por Europa Press, sí aprovecha las preguntas para dejar claro que el Gobierno, "como ha hecho siempre", colaborará con los órganos judiciales "en todo lo que sea requerido".

Por último, en otra de las preguntas se le emplaza al Gobierno a detallar la supuesta participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en actividades irregulares vinculadas al comercio de hidrocarburos, a lo responde dejando claro que "no tiene ninguna información ni conocimiento de las acciones por las que preguntan sus sñorías".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La comisión del Congreso sobre las 'cloacas' y 'Pegasus' pedirá mañana una prórroga para seguir trabajando otro año más

La comisión del Congreso sobre

Albares admite que sigue habiendo "responsabilidades" que depurar pero ahora es momento de consolidar el alto el fuego

Albares admite que sigue habiendo

El PP admite tener "muchas expectativas" ante la comparecencia de la empresaria que dijo entregar 90.000 euros en Ferraz

El PP admite tener "muchas

El PP, tras declaración judicial del jefe Gabinete de Ayuso: "García Ortiz se sentará en banquillo y él es solo testigo"

El PP, tras declaración judicial

Cuerpo y Bustinduy, los ministros mejor valorados y únicos que aprueban, con Marlaska y Redondo a la cola

Cuerpo y Bustinduy, los ministros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

Una delegada sindical de Mercadona denuncia su traslado de centro de trabajo como una represalia por su actividad, pero la Justicia rechaza sus argumentos

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Víctor Arpa, abogado, sobre las empleadas del hogar internas: “Aunque no tengas papeles, la ley te protege”

España, a la cola de Europa en empleo juvenil: el 28% entre 25 y 29 años no tiene trabajo

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 13 octubre

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final