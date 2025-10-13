Espana agencias

El Gobierno de Nicaragua subirá un 4 % el salario para el sector público

Por Newsroom Infobae

Guardar

San José, 13 oct (EFECOM).- El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes que subirá un 4 % el salario a los trabajadores del Estado, incluidos policías y militares, a partir del 1 de noviembre de 2025.

El ajuste salarial beneficiará a 187.666 servidores públicos de los cuatro órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entre ellos oficiales de la Policía Nacional y soldados del Ejército de Nicaragua, informó la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales de Managua.

Murillo indicó que junto a su esposo, el copresidente Daniel Ortega, autorizaron el incremento salarial del 4 % a toda la nómina fiscal a partir de noviembre.

De los 187.666 empleados públicos, 132.129 recibirán un aumento salarial del 4 % , y los restantes 55.537, que son los que tienen los salarios más bajos, tendrán "un ajuste adicional del 3,98 %", es decir que en esos casos el aumento será del 7,98 %, precisó.

El salario promedio de los funcionarios públicos actualmente es de 15.031,5 córdobas (410,4 dólares), con lo cual ascenderá a 15.632,8 córdobas (426,8 dólares), con base en las cifras oficiales.

El ajuste, que se incorporará en el proyecto del presupuesto general de la República de 2026, será efectivo del 1 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre del próximo año, de acuerdo con la información.

En tanto, el salario mínimo del sector público, que es de 8.334,52 córdobas (227,6 dólares), pasará a 8.999,6 córdobas (245,7 dólares), es decir un 7,98 % más, anotó Murillo.

Al menos 55.537 de los trabajadores del Estado de Nicaragua devengan el sueldo mínimo y serán beneficiados con ese aumento, agregó la nota.

Esos incrementos salariales se verán reflejados en el pago del treceavo mes o aguinaldo, que por Ley se paga en los primeros diez días de diciembre.

Nicaragua espera que su producto interno bruto (PIB) crezca entre un 3 % y un 4 % en 2025, el quinto año consecutivo al alza después de tres años de cerrar con saldo rojo, con una inflación entre un 2 % y un 4 %, según el Banco Central. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Marruecos apuesta por los motores de avión para duplicar sus ingresos aeronáuticos

Infobae

El Brent sube 0,94 % hasta 63,32 dólares después de que Trump rebajase el tono con China

Infobae

La CNMC abre nueva consulta para cambiar la metodología de retribución en la distribución

Infobae

Trump y Milei sellarán su alianza en una visita del presidente argentino a la Casa Blanca

Infobae

Adif prolonga la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una sociedad creada en Bogotá

Una sociedad creada en Bogotá por tres estudios de arquitectura españoles acaba en una batalla judicial en Madrid por un impago de 50.397 euros

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

Interior asegura que la plantilla de la UCO ha crecido un 61% y ‘cuesta’ 3,5 millones de euros anuales

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 13 de octubre

“En Holanda te pagan por tener hijos”: una persona que vive allí explica cómo funcionan las ayudas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 13 octubre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 octubre

Las transferencias bancarias dejan de ser a ciegas: la nueva verificación que previene errores y fraudes

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20