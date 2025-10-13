El gobierno balear pide "mucha precaución" en próximas horas ante los avisos de la Aemet por lluvias y tormentas

La presidenta del gobierno balear, Marga Prohens, ha pedido "mucha precaución" en las próximas horas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya adelantado sus avisos por lluvias y tormentas previstos para este lunes en Baleares.

En un mensaje en la red social 'X', Prohens ha instado a la población a que tenga "mucha precaución" en las próximas horas.

Prohens ha hecho este llamamiento después de que la Aemet haya adelantado a las 14.00 horas el aviso naranja en Ibiza y Formentera, previsto inicialmente para las 20.00 horas, y en Mallorca se active el aviso amarillo por lluvias y tormentas, también a partir de esa hora.

La dirigente autonómica ha pedido "seguir los avisos y las recomendaciones a través de los canales oficiales" y ha recordado que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112.