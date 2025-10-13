Espana agencias

El Brent sube 0,94 % hasta 63,32 dólares después de que Trump rebajase el tono con China

Por Newsroom Infobae

Londres, 13 oct (EFECOM).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre subió este lunes un 0,94 %, hasta situarse en 63,32 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,59 dólares respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando finalizó en 62,73 dólares.

El Brent reaccionó al alza después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurase este lunes que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, mantienen sus planes de reunirse este mes, pese al reciente aumento de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Las declaraciones del secretario llegan un día después de que Trump rebajara el tono con China, tras amenazas con imponer aranceles del 100% a los productos chinos y más controles de tecnología, en respuesta a las últimas medidas anunciadas por China, que incluían nuevas restricciones a la exportación de tierras raras.

El crudo europeo cerró la semana anterior en sus niveles mínimos desde principios de mayo, lastrado por los temores de los inversores a que los gravámenes se tradujeran en una menor demanda de petróleo por parte de china y acercase un escenario de exceso de oferta en el mercado. EFECOM

