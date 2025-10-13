Espana agencias

El barómetro de octubre coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con Vox pisando los talones a Feijóo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con una estimación de voto del 34,8% por el 19,8% de los 'populares', y pone a Vox a sólo dos puntos de los de Alberto Núñez Feijóo.

Según esta encuesta, hecha cuando se daban a conocer el informe de la UCO sobre pagos en metálico al exministro socialista José Luis Ábalos, el PSOE ha subido dos puntos en el último mes, mientras que el PP se ha desplomado dejándose seis puntos entre septiembre y octubre, con lo que la ventaja de los de Pedro Sánchez ha pasado de 9 a 15 puntos.

Vox se reafirma como tercer partido de España con un 17,7 puntos, cuatro décimas más que en septiembre, mientras que Sumar aparece con un 7,7% y Podemos se mantiene en el 4,9%.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia de Madrid mantiene en libertad al policía que asfixió hasta la muerte a un magrebí en Torrejón

La Audiencia de Madrid mantiene

Albares viaja a China para reunirse con su homólogo y seguir profundizando la relación con el gigante asiático

Albares viaja a China para

El Supremo contesta a la Fiscalía Europea que de momento no le consta que las obras del 'caso Koldo' afecten a fondos UE

El Supremo contesta a la

Podemos dice que sus cargos harán este miércoles huelga general por Gaza y exige a Sánchez "hechos" en vez de "fotos"

Podemos dice que sus cargos

La preocupación por la vivienda y la calidad del empleo marca récord, mientras cae la generada por la inmigración

La preocupación por la vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El país de Europa en

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

Una delegada sindical de Mercadona denuncia su traslado de centro de trabajo como una represalia por su actividad, pero la Justicia rechaza sus argumentos

El juez Peinado prorroga otros seis meses la investigación contra Begoña Gómez porque “la lógica y la empírica” señalan que necesita ese tiempo para recabar más pruebas

ECONOMÍA

España, a la cola de

España, a la cola de Europa en empleo juvenil: el 28% entre 25 y 29 años no tiene trabajo

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 13 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La ministra de Vivienda se revuelve contra quienes “hablan de fórmulas sencillas” frente a la crisis inmobiliaria: “No están siendo sinceros”

Carla, estudiante en Barcelona: “Hago dos horas de trayecto cada día porque no me puedo permitir alquilar una habitación por 500 euros, compartiendo con cinco personas”

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final