Condenado a 18 meses de cárcel por matar de un golpe a un perro que se acercó a sus gallinas

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a 18 meses de cárcel a un vecino de Lopera (Jaén) que mató de un golpe a un perro en presencia del menor que era su dueño después de que el animal se acercara a sus gallinas.

La sentencia recogida por Europa Press señala como hechos probados que el 14 de abril de 2025, el acusado se encontraba en su parcela cuando un perro podenco andaluz de un año se acercó a las gallinas que se encontraban sueltas. En ese momento, y en presencia del menor que era el dueño del perro, "le propinó un fuerte golpe al animal con un palo, alcanzándole en la cabeza y provocándole la muerte inmediata".

El acusado declaró en el juicio que el menor llevaba el perro suelto y como era un perro de caza, cuando lo vio acercarse a sus gallinas le dio con el palo con la intención de asustarlo. La primera vez falló en su intentó pero a la segunda le propinó el golpe en la cabeza porque el perro se movió.

Añadió en su declaración que si el menor hubiese llevado el perro atado no hubiera pasado nada, al tiempo que negó, que tal y como relató el menor, que le hubiera dicho tras matarle al perro que "ya no va a matar a más gallinas".

La sentencia recoge que el procesado "no tuvo sólo intención de asustar al animal" porque "de ser así hubiera bastado un mero golpe pero no con la fuerza con la que le golpeó causándole un traumatismo craneoencefálico que le ocasionó la muerte al instante". La magistrada señala que el menor "tenía que haber llevado atado al animal"

Además de los 18 meses de cárcel como autor de un delito de maltrato animal, le impone dos años de inhabilitación especial para la profesión , oficio o comercio que tenga relación con los animales. En concepto de responsabilidad civil se le impone que abone 280 euros por el valor del animal y otros 500 euros por los daños causados al menor.

