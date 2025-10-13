Albares viaja a China para reunirse con su homólogo y seguir profundizando la relación con el gigante asiático

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este martes a China para reunirse con su homólogo, Wan Yi, y seguir ahondando en la relación bilateral entre los dos países, que en los últimos años se ha estrechado con hasta tres visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al gigante asiático.

Albares se reunirá con Wang en la ciudad de Hangshou en el contexto del 20 aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países. La visita da seguimiento a la efectuada por Sánchez el pasado mes de abril, cuando se reunió con el presidente Xi Jinping y los dos ministros repasará la agenda bilateral, en sus dimensiones política y económica, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Asimismo, también está previsto que ambos aborden los principales asuntos de la agenda internacional.

El jefe de la diplomacia devuelve además con esta visita la que realizó en febrero de 2024 el ministro de Exteriores chino a Córdoba. Como entonces Albares, el ministro chino ha elegido una ciudad fuera de la capital para recibir a su homólogo español.

Asimismo, Albares mantendrá un encuentro con empresarios españoles. Según explica Exteriores, Hangzhou es la capital de la provincia de Zhejiang, de la que procede un 70% de los ciudadanos chinos residentes en España. Con su vocación por la innovación, se ha convertido en un polo industrial, tecnológico y universitario de primer orden, de ahí la reunión con empresarios españoles presentes en China.

Por último, el ministro asistirá a la inauguración del nuevo campus internacional de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), primer centro universitario español que impartirá docencia de manera presencial en el extranjero, con una capacidad prevista para 2.000 estudiantes y programas de grado, máster y doctorado.