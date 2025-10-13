Espana agencias

Adif prolonga la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo

Por Newsroom Infobae

Tarragona, 13 oct (EFECOM).- Adif prolongará hasta las 12:00 horas de mañana la interrupción de la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castellón, a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la dana Alice.

Adif ha informado en un comunicado de que está reforzando todos los equipos técnicos y humanos disponibles para realizar un seguimiento permanente del estado de la infraestructura e instalaciones ferroviarias.

Por ello, ha movilizado ya a un centenar de técnicos y operarios de todos los subsistemas (vía, catenaria y señalización) para reparar los daños cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita.

Entre Ulldecona y L’Aldea (Tarragona), en las inspecciones realizadas se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños y se trabaja intensamente en ambas vías.

Ya se ha movilizado otro tren de tolvas de balasto para continuar las operaciones en la vía 1, donde ya estaban trabajando otro tren con 9 tolvas de balasto, una perfiladora y dos bateadoras.

Por otro lado, y a causa de la caída ayer de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló (Castellón), se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico.

En este punto se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Entre Benicarló y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo. EFECOM

