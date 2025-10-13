Aagesen asegura estar "convencida" de que se conocerán los "responsables" del apagón

Madrid, 13 oct (EFECOM).- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha mostrado "convencida" este lunes de que se conocerán los "responsables" del apagón del 28 de abril y que habrá "compensaciones" por el "impacto que tuvieron -los afectados- ese día" tanto en España como en Portugal.

En una entrevista en 'Hora 25', de la Cadena SER, Aagesen ha insistido en que se mantiene abierto un expediente informativo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para "dirimir" qué causó el apagón, así como también diversos "procedimientos judiciales" al respecto.

Para Aagesen, las personas o entidades que puedan ser responsables del suceso del pasado 28 de abril, tendrán que compensar "no sólo en España sino también en Portugal".

Preguntada por si descarta un nuevo apagón, Aagesen ha afirmado que el sistema "está preparado" y con un mecanismo reforzado "para evitar que pueda ocurrir", a pesar de que ello pueda comportar un mayor precio en la factura de la luz que se ve "compensado" ante el incremento de la potencia renovable.

Respecto a las variaciones bruscas de tensión reportadas la pasada semana por Red Eléctrica, la ministra ha destacado que las mismas se produjeron "dentro de márgenes" y que no hubo riesgo de apagón, aunque ha incidido en la necesidad de "seguir actuando" para reforzar el sistema.

Asimismo, Aagesen ha destacado que las inversiones "siguen llegando" y que el apagón no ha repercutido negativamente en la visión que tienen las empresas de España, pues las compañías acumulan "muchísimo apetito" por continuar invirtiendo en la península. EFECOM