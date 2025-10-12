Temas del día de EFE Economía del domingo 12 de octubre de 2025

BBVA SABADELL

Madrid - El BBVA y el Banco Sabadell aguardan a conocer a finales de esta semana el resultado de la opa que les ha enfrentado durante más de 17 meses, una vez concluido el periodo de aceptación, y con la duda sin resolver de si habrá una segunda oferta solo en efectivo.

VIVIENDA TURÍSTICA

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística, así como otras iniciativas transversales agrupadas en lo que el Gobierno ha denominado la 'Estrategia España Turismo 2030', una agenda de políticas para todas las administraciones y actores de un sector trascendental para la economía española.

VEHÍCULO ELÉCTRICO

Madrid.- El auge de los vehículos electrificados, cuyas matriculaciones en lo que va de año prácticamente duplican al del anterior, ha repercutido en la formación de los profesionales de los talleres a través del impulso de la especialización.

AUTONOMÍAS PIB

Madrid - El PIB de Madrid y Baleares ha crecido más de un 170 % desde el año 2000 y casi un 30 % desde la pandemia, muy por encima de la mayoría de comunidades del tercio noroeste peninsular, que salvo excepciones se han situado a la cola del crecimiento económico en ambos periodos.

NOBEL ECONOMÍA (Previa)

Copenhague - La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia este lunes el ganador o ganadores del premio Nobel de Economía de 2025, que en su anterior edición fue para los estadounidenses Daron Acemoglu, de origen turco, Simon Johnson y James Robinson, ambos de origen británico.

CAMPAÑA ARROZ

Madrid - En el país de la paella, los bajos precios del arroz hacen que los productores califiquen de desastrosa una campaña que ha dejado atrás la sequía, pero no las enfermedades y el granizo; temen además que parte de los granos de la variedad índica se queden en sus almacenes por la abundante entrada de importaciones.

