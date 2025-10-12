Espana agencias

SiPE habla de "desastre organizativo" en el dispositivo de las manifestaciones de Vitoria y exige responsabilidades

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza, SiPE, ha calificado el dispositivo desplegado este domingo en Vitoria con motivo de las manifestaciones del 12 de octubre de "desastre organizativo" y cree que "evidencia la incapacidad de la dirección del Departamento de Seguridad", además de exigir responsabilidades.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que durante el operativo de este domingo los agentes "se vieron completamente desbordados", porque "la falta de efectivos, la escasa previsión y una coordinación deficiente provocaron situaciones de auténtico caos operativo, donde las unidades desplegadas no pudieron garantizar su propia seguridad ni la de los ciudadanos".

Además, ha apuntado, la decisión del jefe de la Brigada, que "dio la orden de no intervenir con la contundencia necesaria, a pesar de que la situación lo exigía de manera evidente". "Esa decisión política, no técnica, puso en grave riesgo la integridad física y la seguridad de los agentes, que se vieron obligados a aguantar agresiones y situaciones límite sin poder actuar para protegerse o controlar el orden público", ha añadido.

SiPE ha insistido en que "llevan tiempo" denunciando la "falta de personal, medios insuficientes y ausencia total de planificación ante eventos perfectamente previsibles", y considera los hechos como "la consecuencia directa de una gestión nefasta".

"Resulta especialmente indignante comprobar cómo, una vez más, la dirección de la Ertzaintza se escuda en el silencio y la opacidad. Denunciamos que la Unidad Disciplinaria, con la complicidad del viceconsejero de Seguridad, sigue negándose a abrir investigaciones disciplinarias contra mandos que cometen errores organizativos graves", ha apuntado el sindicato.

Por ello, ha exigido que se depuren responsabilidades "de inmediato" y se asuma "la realidad del déficit de personal y de medios", y que se dote "de una vez por todas a los ertzainas de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar con garantías dispositivos de este tipo".

