Robles agradece la labor de los militares en el exterior y pide que la bandera española "ondee bien alto"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este domingo una videoconferencia con los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional y les ha trasladado su reconocimiento por la labor que realizan.

"Que en las celebraciones de hoy, ondee bien alto la bandera española, como muestra de su profesionalidad y entrega que hacen de España, un gran país", ha señalado la ministra.

Robles ha ensalzado el "enorme" despliegue que realizan las Fuerzas Armadas en el extranjero y ha felicitado uno por uno a los contingentes de las distintas misiones destacando su labor en el mantenimiento de la paz y ayuda en el extranjero. Militares de Irak, Lituania, Rumanía o el centro de África han participado en la videoconferencia.

"Nuestra presencia en organizaciones como la Alianza Atlántica, Unión Europea o Naciones Unidas es una defensa de valores, y del valor más importante, que es el valor de la paz, el valor de la convivencia, y ahí siempre la defensa de la paz", ha afirmado.

La ministra ha transmitido su agradecimiento a militares españoles que dejan en el mundo "muy alto el pabellón español" y ha destacado que más allá de la misión encomendada, hay una labor humanitaria que realizan las Fuerzas Armadas que, "muchas veces no trasciende y que es también vital para la población de los lugares donde trabajan cada día". "La presencia de militares españoles implica una defensa férrea de la paz y de valores de convivencia y libertad", ha indicado.

En este punto, Robles ha querido también tener unas palabras de apoyo a la población ucraniana que "está sufriendo una guerra cruel que solo tiene un responsable, Putin".

ESPAÑA EN EL EXTERIOR

Bajo mandato de la ONU, militares españoles forman parte de la misión en Líbano (la más numerosa, con 670 militares) en la que lideran el sector este, además también se participa en la misión de la ONU en Colombia.

En el marco de la OTAN, como consecuencia de la implementación del nuevo modelo de Fuerzas de la OTAN, en 2024 corresponderá a España el liderazgo del battlegroup de la operación FLF-Eslovaquia. De esta forma, el despliegue actual dentro del territorio Euro-Atlántico se verá incrementado hasta 1.700 militares, incluidos los del actual contingente terrestre en FLF-Letonia.

A estos despliegues se suma la contribución a las fuerzas navales permanentes de la OTAN (SNMG y SNMCMG), los dispositivos de policía y vigilancia aérea (Eap-Rumania) y el apoyo a la defensa antiaérea en los países bálticos (BAP) y en A/T-Turquía.

Además, España está presente en todas las misiones militares que la Unión Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en República Centroafricana, Somalia y Senegal, así como en la 'Operación Atalanta' que lucha contra la piratería en el océano Índico, desplegando recursos humanos y material pertenecientes a la Armada y el Ejército del Aire.