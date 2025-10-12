Espana agencias

Robles agradece la labor de los militares en el exterior y pide que la bandera española "ondee bien alto"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este domingo una videoconferencia con los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional y les ha trasladado su reconocimiento por la labor que realizan.

"Que en las celebraciones de hoy, ondee bien alto la bandera española, como muestra de su profesionalidad y entrega que hacen de España, un gran país", ha señalado la ministra.

Robles ha ensalzado el "enorme" despliegue que realizan las Fuerzas Armadas en el extranjero y ha felicitado uno por uno a los contingentes de las distintas misiones destacando su labor en el mantenimiento de la paz y ayuda en el extranjero. Militares de Irak, Lituania, Rumanía o el centro de África han participado en la videoconferencia.

"Nuestra presencia en organizaciones como la Alianza Atlántica, Unión Europea o Naciones Unidas es una defensa de valores, y del valor más importante, que es el valor de la paz, el valor de la convivencia, y ahí siempre la defensa de la paz", ha afirmado.

La ministra ha transmitido su agradecimiento a militares españoles que dejan en el mundo "muy alto el pabellón español" y ha destacado que más allá de la misión encomendada, hay una labor humanitaria que realizan las Fuerzas Armadas que, "muchas veces no trasciende y que es también vital para la población de los lugares donde trabajan cada día". "La presencia de militares españoles implica una defensa férrea de la paz y de valores de convivencia y libertad", ha indicado.

En este punto, Robles ha querido también tener unas palabras de apoyo a la población ucraniana que "está sufriendo una guerra cruel que solo tiene un responsable, Putin".

ESPAÑA EN EL EXTERIOR

Bajo mandato de la ONU, militares españoles forman parte de la misión en Líbano (la más numerosa, con 670 militares) en la que lideran el sector este, además también se participa en la misión de la ONU en Colombia.

En el marco de la OTAN, como consecuencia de la implementación del nuevo modelo de Fuerzas de la OTAN, en 2024 corresponderá a España el liderazgo del battlegroup de la operación FLF-Eslovaquia. De esta forma, el despliegue actual dentro del territorio Euro-Atlántico se verá incrementado hasta 1.700 militares, incluidos los del actual contingente terrestre en FLF-Letonia.

A estos despliegues se suma la contribución a las fuerzas navales permanentes de la OTAN (SNMG y SNMCMG), los dispositivos de policía y vigilancia aérea (Eap-Rumania) y el apoyo a la defensa antiaérea en los países bálticos (BAP) y en A/T-Turquía.

Además, España está presente en todas las misiones militares que la Unión Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en República Centroafricana, Somalia y Senegal, así como en la 'Operación Atalanta' que lucha contra la piratería en el océano Índico, desplegando recursos humanos y material pertenecientes a la Armada y el Ejército del Aire.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez felicita la Fiesta Nacional y dice sentir "orgullo de ser español y de España"

Sánchez felicita la Fiesta Nacional

González-Bueno (Sabadell): Solo uno de cada 50 particulares ha aceptado la opa del BBVA

Infobae

Junqueras (ERC) rechaza negociar presupuestos sin "modelo de financiación y recaudación del IRPF"

Junqueras (ERC) rechaza negociar presupuestos

El Kospi surcoreano sube un 1,73 % y cierra en récord impulsado por Samsung y SK hynix

Infobae

EH Bildu: "Este no es un día de encuentro ni de mestizaje, sino de opresión, colonialismo y negación de los pueblos"

EH Bildu: "Este no es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del Día de la

Desfile del Día de la Hispanidad 2025, en directo: sigue la fiesta del 12 de Octubre

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 12 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1