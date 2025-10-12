Espana agencias

Moreno no cree que el caso de los cribados de cáncer de mama haya beneficiado a PSOE sino a Vox

El presidente andaluz, Juanma Moreno, no cree que el escándalo por los cribados de cáncer de mama haya beneficiado al PSOE sino en todo caso a Vox y ha defendido su gestión del problema.

En una conversación informal con los periodistas durante la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, ha reivindicado que su Gobierno ha asumido responsabilidades y ha confiado que para finales de noviembre se haya acabado con las llamadas y las pruebas a los afectados.

De hecho, el Consejo de Gobierno andaluz aprobará en su reunión semanal del próximo miércoles, 15 de octubre, "un plan de acción integral" y de "impulso" sobre los cribados de cáncer que incluirá los de cáncer de colon y de cuello de útero, tras el plan de choque puesto en marcha en relación al programa de detección precoz de cáncer de mama.

A su juicio, lo ocurrido no se ha traducido en pérdidas en intención de voto para el PP en Andalucía, donde deberían celebrarse elecciones el próximo junio, salvo adelanto electoral, una opción que por ahora Moreno parece descartar ya que cree que podría perjudicarle más que beneficiarle.

Según el presidente andaluz, como mucho los socialistas habrían arañado uno o dos diputados, que hay tiempo de recuperar, pero su candidata, la vicepresidenta primera María Jesús Montero, está "muy desgastada".

En opinión de Moreno, cada vez que hay "bronca" quien sale beneficiado es Vox, que empieza a tener una cierta trasversalidad. El presidente de la Junta ha reconocido que la relación con los de Santiago Abascal es "malísima" y que estos claramente están decididos a dar el sorpasso.

En este sentido ha admitido que podrían perder la mayoría absoluta pero ha dejado claro que no es posible pactar con Vox, advirtiendo que si hay que ir a otras elecciones pues se irá.

