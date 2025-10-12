Espana agencias

Modi y el embajador designado de EE.UU. en la India conversan sobre defensa y comercio

Por Newsroom Infobae

Nueva Delhi, 12 oct (EFECOM).- El primer ministro indio, Narendra Modi, y el embajador designado de EE.UU. en la India, Sergio Gor, se reunieron ayer en Nueva Delhi y abordaron cuestiones bilaterales como la defensa, el comercio o la tecnología.

"Acabamos de concluir una reunión increíble con el primer ministro Modi, donde abordamos temas bilaterales como defensa, comercio y tecnología", dijo anoche en un discurso tras el encuentro Gor, que actualmente ocupa el cargo de enviado especial de Estados Unidos para asuntos de Asia Meridional y Central, y que fue designado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, como embajador en la India, un cargo que aún debe asumir.

"El presidente Trump considera al primer ministro Modi un gran amigo personal. De hecho, justo antes de mi partida a Nueva Delhi, mantuvieron una conversación telefónica increíble. Y eso continuará durante las próximas semanas y meses", añadió Gor, refiriéndose a la reciente conversación entre los dos mandatarios que tuvo lugar el pasado 9 de octubre.

En ella, Modi felicitó a Trump por el acuerdo de paz de Gaza, pero ambos líderes constataron los "buenos avances" logrados en las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, reafirmando el impulso para resolver sus disputas arancelarias.

Ambas potencias retomaron las negociaciones el mes pasado en Nueva Delhi, después de que las conversaciones se vieran obstaculizadas por los aranceles punitivos del 50 % impuestos por Washington a ciertos productos indios, en respuesta a la compra de petróleo ruso por parte del país asiático.

La resolución de estas disputas es clave para ambas economías, ya que Estados Unidos es el mayor socio comercial de la India, con un intercambio que superó los 131.000 millones de dólares en el último año fiscal.

Según datos del Gobierno indio, la balanza comercial es favorable a Nueva Delhi, con un superávit de más de 41.000 millones de dólares, lo que supone la importancia estratégica para Washington de alcanzar un acuerdo más equilibrado. EFECOM

EFE

